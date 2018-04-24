女人必學！孫瑩瑩向老公要禮物 用這招果然奏效.....

2018年04月24日 17:06 中時 陶福媛

孫瑩瑩在比佛利山逛街，在IG貼出配戴宇舶表的美照，向老公甜蜜喊話。（擷自IG）

孫瑩瑩看上宇舶表Big Bang One Click粉紅藍寶石腕表，212萬6000元。（HUBLOT提供）

近來名媛貴婦都喜歡透過IG向老公喊話，放上自己喜愛的禮物，再TAG老公買單。名媛孫瑩瑩最近在美國比佛利山莊路經宇舶旗艦店時，看上一只Big Bang One Click粉紅藍寶石腕表，隨及就在IG貼上配戴該腕表的美麗倩影，此舉果然奏效，據悉夫妻倆將在下個月返台看表，把業績留給宇舶表台灣分公司。

目前正在洛杉磯的孫瑩瑩，日前在IG向老公喊話：「母親節快到了！Happy Mother’s Day!每年的這一天就是要好好謝謝麻咪的日子! 在LA逛街替麻咪挑一份時髦又實用的禮物?? 宇舶錶奢華多樣的設計可以優雅也可以Chic看得好喜歡... 是不是也能跟老公要一只呢?? 」

孫瑩瑩向老公甜蜜喊話的「討禮文」一出，立刻引起朋友和粉絲的熱烈回應，以「老公這麼疼妳，一定會買！」等留言從旁助陣。

台灣宇舶表指出，孫瑩瑩看上的是宇舶表Big Bang One Click粉紅藍寶石腕表，要價破兩百萬，為今年才剛問市的最新腕表，台灣還未上市，據悉孫瑩瑩和老公李仕凡情義相挺，決定等該款表在台上架後，再上門賞表。

(中時 )