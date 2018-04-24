基隆全國首創火場救災APP 提升打火弟兄存活率

2018年04月24日 17:09 中時 李其樺

基隆市消防局今年推出火場救災APP，針對火場狀況、人員受困及救災消防人員身上的氧氣瓶殘壓量都納入其中，提供指揮官使用，為全國第一個開發搶救火災用APP的縣市，未來將實際投入各式災害現場，將大幅提升第一線救災的消防員火場存活率。

火場狀況瞬息萬變，危機四伏，過去消防員深入第一線火場滅火搶災、救人，有時難以掌握火場狀況，每分每秒形同與死神博命，2015年新屋保齡球館火災曾造成6名消防人員殉職慘劇。

消防局長陳龍輝表示，有鑑於此，基隆市消防局去年起陸續建置數位化無線電通訊系統，今年更開發完成火場救災安全管制APP，將火場資訊、人員受困情況、救災人員位置全部彙整入APP，相比傳統使用白板等人工方式彙整資訊來的更便利有效率。

值得一提的是，火場救災APP也將消防員身上的氧氣瓶殘壓量彙整進來，若有消防員氧氣瓶殘氧量剩10分鐘，系統會閃現黃光並發出第一次警示聲；氧氣瓶殘氧量剩5分鐘時，系統會閃現紅光並發出第二次警示聲，這時指揮官便可即時下令消防員撤離火場，大幅提升打火弟兄火場存活率。

陳龍輝說，去年11月委託資訊系畢業的替代役男褚耀昇，開發出火場救災APP，並簽署授權同意書供基隆市消防局無償使用，民間業者也捐出平板電腦16台給消防局使用，預計今年6月正式投入救災現場，也不排除推廣到外縣市使用。

(中時 )