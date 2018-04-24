台灣長者9成陷「行動障礙症候群」危機

2018年04月24日 17:32 中時 魏怡嘉

根據台灣骨鬆肌少關節防治學會最新調查發現，台灣長者有9成為「行動障礙症候群」的高危險群，男性患病風險為89.8％，女性更高達91.5％，顯示出台灣年長者骨質疏鬆、肌少症、關節退化的健康問題日趨嚴重。

台灣骨鬆肌少關節防治學會理事長陳芳萍表示，骨骼肌肉疾患被世界衛生組織認定是影響人類健康、失去生產力與增加社會護理成本的重要原因。其中骨折雖是造成失能的主因之一，但骨鬆卻非骨折的唯一原因，追根究柢「動障礙症候群」才是造成骨折的綜合因子。

「行動障礙症候群」的發生原因與老化、骨質密度與肌肉質量下降有關，陳芳萍指出，除了國人所熟知的骨質疏鬆症之外，肌少症、退化性關節炎、握力不足及跌倒與肥胖等，也都屬於「行動障礙症候群」，若是能提高大眾對「行動障礙症候群」的認知度、正確就醫，就能化解失能危機。

現年94歲的超能阿嬤個性活潑，喜愛戶外運動，現在行動自如的狀態令人無法想像她曾因「失能」而過著一段與輪椅為伍的日子。事實上，超能阿嬤在88歲時發生髖骨骨折，經開刀治療後，隔年竟又再度骨折，經轉介並進行了全面性地檢查後，才知道自己早已是「行動障礙症候群」的一員。

經過4年來的努力，超能阿嬤配合醫師治療、固定做運動，再搭配每天定時曬太陽，骨密度T值由原本-3.6進步到-2，現在不但無須再倚靠輪椅和枴杖助行，還可自行參加旅行團四處遊山玩水，邁向「快銀」般的百歲人生。

高雄長庚內分泌新陳代謝科主任陳榮福指出，國人銀髮族群需正視「行動障礙症候群」所帶來的影響，除了從疾病管理、醫療與營養治療外，更應著重在全方位預防疾病所帶來的失能。

此外，北歐國家推動年長者肌耐力運動體能訓練已行之多年，不僅強化年長者自主生活的能力，也成功預防年長者失能的狀況，值得台灣借鏡與參考。陳榮福也提醒銀髮族，養成規律的運動習慣，均衡飲食與優質蛋白質的攝取，才能免於陷入「行動障礙症候群」的危機。

(中時 )