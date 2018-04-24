南開科大休閒系黃偉博赴日實習　善舉校方引為教學案例

2018年04月24日 17:31 中時 楊樹煌

南開科大休閒系同學黃偉博，獲教育部學海築夢計畫案補助，前往日本青森縣馬門旅館實習，有台灣旅客發生突發緊急狀況，必需即時返台，他在獲知後，及時主動協助關懷，並陪同至機場，順利搭機返台，危機應變，雪中送碳的熱心服務精神，讓當事人深受感動，致函學校感謝，校方特別引為實習教學案例。

「請放心，我會協助您完成後續行程」，一句很普通的話語、卻讓驚魂未定的台灣旅客，因而放下心中的大石，說出這句讓人安心話語的就是來自台灣南開科技大學休閒事業管理系的實習生黃偉博同學。

南開科大指出，日前有來自台灣的旅行團，其中有位客人發生緊急事件，必須緊急返台奔喪，但帶團的日本導遊及領隊都是同一人，因要帶領團隊繼續行程，卻又要擔心旅客單獨前往機場，因不懂日文，無法順利返台。

當時在飯店內，有位獲教育部學海築夢計畫案補助，到日本青森縣馬門旅館實習的南開科大學生黃偉博問獲，及時的以流利的日語及中文提供協助，並放棄休假，熱心的發揮所學，主動關懷協助，充當翻譯，順利將客人帶至機場，讓其順利的搭上返回台飛機。

校方接獲該位台籍客人向學校及黃同學致謝的函件後，不但公開表揚，並期以黃偉博的熱心服務之舉，讓同學能當為學習榜樣。

南開科大休閒事業管理系主任王月鶯表示，該校休閒系已連續7年獲教育部學海築夢計畫補助，實習國家包含新加坡及日本，已薦送約50位同學完成海外實習的體驗；讓學生在海外實習中除可體會國內外職場的不同，更能與來自世界各國客人接觸，提升全球觀視野與語言精進，並有獨立自主的應變能力，黃偉博同學的驚艷蛻變，就是最佳例子。

(中時 )