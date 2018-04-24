雄檢防毒英雄新書發表 打造無毒家園

2018年04月24日 17:14 中時 劉宥廷

隨著人類文明進步，毒品氾濫儼然已成為全球頭痛的問題，台灣多年來在毒品防制工作上不遺餘力，但始終未能獲得有效控制，高雄地檢署檢察長周章欽結合地方政府各單位，將各項毒品防制工作推動、成效及案件偵辦等智慧結晶集結成冊，發表新書「防毒英雄全面出擊－迎向無毒家園」。

雄檢檢察長周章欽到任後，為貫徹行政院「建置無毒家園」政策，親率積極緝毒、反毒、防毒，也與橋頭地檢署檢察長王俊力攜手，主動與地方政府合作，率全國之先，促成高市府新設專責毒品防制之一級機關「毒品防制局」，以整合防毒、拒毒、戒毒、緝毒等4大工作領域，期有效達成毒品防制目標。

周章欽為讓近年來緝毒、反毒、防毒的心血得以傳承，特指示主任檢察官曾靖雅籌劃出版、主任檢察官洪瑞芬負責召集出版品審查小組多次開會研商邀稿，及在行政科室共同參與下，順利出版年度新書「防毒英雄全面出擊－迎向無毒家園」。

本書分成「人物專訪」、「大事記」、「反毒紀實」3大部分，其中「人物專訪」部分訪談法務部長邱太三、總統府秘書長（前高雄市長）陳菊、臺灣高等檢察署檢察長王添盛、內政部警政署長陳家欽、高市府毒品防制局長宋孔慨及大高雄地區的警政、衛生、教育、醫療等機關首長共16人。

另也有檢察事務官、觀護人及高雄長庚紀念醫院成癮戒治中心團隊、高市府衛生局社區心衛中心主任等撰文，以分享各項毒品防制工作推動、成效及案件偵辦之智慧結晶。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )