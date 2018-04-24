政院：打造社安網 政院下鄉政策溝通之旅台中起跑

2018年04月24日 17:29 中時 張理國

為落實蔡總統就職宣示，並回應國人對政府強化社會安全網的期待，行政院今（107）年2月26日核定「強化社會安全網計畫」，期讓人民生活在安全且沒有暴力威脅的環境中；行政院今天展開下鄉溝通政策之旅，首站從台中市起跑，中央與地方一起努力為社會打造安全防護網。

行政院表示，自4月24日起至6月底，由政務委員林萬億率同衛福部、內政部、教育部與勞動部等相關部會下鄉進行政策溝通說明會，透過公部門與民間夥伴的對話及相互合作，共同推動攸關全體國民生活安全與福祉的重大政策。

林萬億政委指出，分析近幾年來兒少虐待、自殺及隨機殺、傷人事件，其成因大多與貧窮、失業、毒品、精神疾病、家庭結構及功能弱化有關，政府雖已有相關服務體系，但各體系之間的整合、協力機制仍有精進空間。

林萬億表示，「強化社會安全網計畫」強調社會工作、心理健康、學生輔導、就業服務介入的焦點，由傳統的「以個人為中心」轉變成「以家庭為中心」，建構「以家庭為中心，社區為基礎」的服務體系，並依個別家庭不同的風險程度與需求，提供家庭不同的介入服務，以提升服務資源的配置與效率。

林萬億強調，該計畫非靠單一部會即可完成，必須整合衛福部、教育部、勞動部、內政部及法務部等跨部會力量，更仰賴地方政府與民間團體協力合作，從預防角度及早發現需要協助的家庭，並適時、即時、適切介入提供適足服務，才能解決多因素造成的多重問題家庭需求。

林萬億表示，新的社會安全網將既有的社會救助服務與社會福利服務中心整合、高風險家庭服務方案與家庭暴力防治網絡整合、自殺防治與社區心理衛生中心整合，並與學生輔導網、就業服務體系、警政治安體系橫向連結，進而預防脆弱家庭陷入貧窮、長期失業、兒童及少年虐待、性剝削、家庭暴力、犯罪、毒品、心理疾病等困境，降低兒童虐待、家庭暴力風險。

衛福部陳時中部長強調，這是衛福部自從推動「長照2.0」以後，另一個重大的社會福利政策，不但跨部內各司署，更擴及相關部會。衛福部呂寶靜次長也呼籲民間NGOs，一起加入強化社會安全網，扮演提供多元家庭支持方案的角色，讓脆弱家庭得到支持，也讓處在危機的家庭得到協助。

(中時 )