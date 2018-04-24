謝欣穎遭綁架 傅雷為保護她身中多槍

2018年04月24日 17:25 中時 林淑娟

傅雷營救被綁架的謝欣穎。（歐銻銻娛樂提供）

傅雷營救被綁架的謝欣穎。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎劇中被綁架。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎劇中被綁架。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎與傅雷第一次在歐銻銻娛樂自製戲《1006的房客》合作，就演出警匪槍擊戰，傅雷戲中為保護謝欣穎遭歹徒開槍中彈，他說：「如果為了保護年輕的生命而受傷或是殉職，雖然聽起來很悲壯，但我覺得這一切也是值得的。」拍攝現場的緊張氣氛也讓謝欣穎大呼：「就像真的一樣，非常嚴肅也很緊張。」

謝欣穎和傅雷在《1006的房客》碰面不久就要一起演出驚心動魄的警匪槍擊戰，傅雷飾演保護謝欣穎的警察，謝欣穎則是被綁架的高中生人質，謝欣穎回想起當時的拍攝狀況：「大家都很專注，不敢出甚麼差錯。」謝欣穎和傅雷兩人雖然是首次合作，互動卻非常自然，傅雷也說：「雖然這次只是客串一小段戲，但不管是工作效率還是劇組氣氛，都讓人感覺非常棒，很專業。」

傅雷劇中因為警察工作疏於照顧兒子李國毅，也不好意思表達對兒子的情感，謝欣穎表示，她當下真的像在關心自己親近的長輩一樣，台詞也就理所當然的說出來。傅雷在劇中為了保護謝欣穎，因此身中多槍，謝欣穎就說：「傅爸是一個很有感染力的演員，跟他互動就會很容易被他帶進情緒中，不管是難過流淚或是想關心他的心情，一切都很自然地流露。」

傅雷也說：「警察的工作真的不容易，每天都得兢兢業業，希望大家都能將心比心互相體諒。」兩人精湛的演出，讓現場的工作人員都為之動容，甚至連導演也被感動到落淚。

謝欣穎這次在《1006的房客》中再度扮小，演出遭歹徒綁架的高中生，戴起假髮時她便自嘲：「不覺得很像豬哥亮大哥或是小丸子嗎？」經歷警匪槍戰，謝欣穎表示她之後想要演出更多元的內容及角色，讓觀眾能夠看到更多不一樣的風格，她說：「之前的角色年紀好像都比較小，個性也都是比較直接或是很有正義感的。」看到劇中歹徒持槍，讓她也躍躍欲試的想要挑戰反派的角色，她笑說：「演反派也不容易耶，之後有機會的話想要演一個很內斂的反派，挑戰一下自己。」

(中時 )