胃食道逆流怎麼辦？ 彰濱秀傳中醫部以雷射針灸穴位改善

2018年04月24日 17:33 中時 謝瓊雲

以固定頻率的低能量雷射光照射特定穴位，不像傳統針灸的侵入性療法，溫和又不會感到刺痛、也沒有感染的疑慮。患者體驗時有人覺得有輕微溫熱感，有人沒有感覺。（謝瓊雲攝）

膝蓋下方為足三里穴、腳背上紅點處則為內庭穴。（謝瓊雲攝）

彰濱秀傳中醫部採新式雷射針灸治療胃食道逆流，並搭配「經絡能量檢測儀」，以電流通過不同人體穴位點測量參數作為數據參考。（謝瓊雲攝）

現代人工作、生活壓力大，胃食道逆流成為多數中年人的文明病，傳統西醫常以制酸劑中和胃酸，但長期效果不彰；彰濱秀傳醫院中醫部採取針藥併施調整體質，創新的雷射針灸、再輔以經絡能量檢測，成效顯著。

根據統計，30至40歲的成年人是胃食道逆流的重災區，目前盛行率約占一至兩成；常熬夜、三餐未定時定量，飲食西化不均衡、或常暴飲暴食，長久下來就容易出現胃腸消化機能異常的問題。

醫師邱伯恩指出，導致胃食道逆流的原因，與胃酸過多或下食道的括約肌（賁門）鬆弛有關；當出現「胃嘈嘈、溢赤酸、火燒心」等症狀，一躺下就感覺胸口、胃悶悶的，三不五時感覺到反胃作噁，或不自覺的咳嗽，口臭越來越嚴重，就是受到胃食道逆流的糾纏了。

從中醫觀點來看，採行針藥併施做綜合體質的調整，才能有效改善胃食道逆流。研究證明，足三里、內庭、中脘等特定穴位，能有效促進胃部蠕動排空並抑制胃酸分泌，尤其對制酸劑反應不佳的患者，效果加成。

秀傳中醫部也請患者示範體驗「經絡能量檢測儀」，透過不同穴位點微電流通過後產生的參數，配合醫療方大數據的分析，以檢測治療前後的療效評估，有效降低傳統診斷的主觀缺失。

邱伯恩說，不同於傳統穴位針灸法採侵入式治療，透過「雷射針灸」器以固定的頻率和低能量雷射，溫和照射穴位，就能強化賁門肌肉層內的小神經，改善胃內壓及胃排空功能，調節消化能力，引導食物順利往下移動入腸，並抑制胃酸過度分泌，達成療效。

他強調，健康意識提升，中醫「治未病」預防醫學觀念逐漸成為主流；胃食道逆流這類文明慢性病需配合生活作息與飲食習慣的調整，才是根本之道。

(中時 )