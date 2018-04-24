胃食道逆流怎麼辦？ 彰濱秀傳中醫部以雷射針灸穴位改善

彰濱秀傳中醫部醫師邱伯恩說明可以改善胃食道逆流症狀的三個穴位。（謝瓊雲攝）

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以固定頻率的低能量雷射光照射特定穴位，不像傳統針灸的侵入性療法，溫和又不會感到刺痛、也沒有感染的疑慮。患者體驗時有人覺得有輕微溫熱感，有人沒有感覺。（謝瓊雲攝）
膝蓋下方為足三里穴、腳背上紅點處則為內庭穴。（謝瓊雲攝）
彰濱秀傳中醫部採新式雷射針灸治療胃食道逆流，並搭配「經絡能量檢測儀」，以電流通過不同人體穴位點測量參數作為數據參考。（謝瓊雲攝）

現代人工作、生活壓力大，胃食道逆流成為多數中年人的文明病，傳統西醫常以制酸劑中和胃酸，但長期效果不彰；彰濱秀傳醫院中醫部採取針藥併施調整體質，創新的雷射針灸、再輔以經絡能量檢測，成效顯著。

根據統計，30至40歲的成年人是胃食道逆流的重災區，目前盛行率約占一至兩成；常熬夜、三餐未定時定量，飲食西化不均衡、或常暴飲暴食，長久下來就容易出現胃腸消化機能異常的問題。

醫師邱伯恩指出，導致胃食道逆流的原因，與胃酸過多或下食道的括約肌（賁門）鬆弛有關；當出現「胃嘈嘈、溢赤酸、火燒心」等症狀，一躺下就感覺胸口、胃悶悶的，三不五時感覺到反胃作噁，或不自覺的咳嗽，口臭越來越嚴重，就是受到胃食道逆流的糾纏了。

從中醫觀點來看，採行針藥併施做綜合體質的調整，才能有效改善胃食道逆流。研究證明，足三里、內庭、中脘等特定穴位，能有效促進胃部蠕動排空並抑制胃酸分泌，尤其對制酸劑反應不佳的患者，效果加成。

秀傳中醫部也請患者示範體驗「經絡能量檢測儀」，透過不同穴位點微電流通過後產生的參數，配合醫療方大數據的分析，以檢測治療前後的療效評估，有效降低傳統診斷的主觀缺失。

邱伯恩說，不同於傳統穴位針灸法採侵入式治療，透過「雷射針灸」器以固定的頻率和低能量雷射，溫和照射穴位，就能強化賁門肌肉層內的小神經，改善胃內壓及胃排空功能，調節消化能力，引導食物順利往下移動入腸，並抑制胃酸過度分泌，達成療效。

他強調，健康意識提升，中醫「治未病」預防醫學觀念逐漸成為主流；胃食道逆流這類文明慢性病需配合生活作息與飲食習慣的調整，才是根本之道。

(中時 )

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