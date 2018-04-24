亞錦賽》戴資穎首戰韓女 奪冠才能拿回球后

戴資穎在臉書po出訓練照片，準備迎接25日開打的武漢亞錦賽會內賽，展開衛冕冠軍與奪回世界第1的任務。（臉書翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

亞洲羽球錦標賽25日在大陸武漢展開會內賽，「台灣一姐」戴資穎首戰將於上午10時40分，對決世界排名109的韓國女將Jui JEON。儘管篡位球后的日本女將山口茜因傷缺陣，但依照積分計算，小戴仍得在武漢衛冕成功，才能奪回此前盤據達72周的世界球后寶座。

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戴資穎因為世界羽聯（BWF）更改賽制，將她去年4月封后的兩站移到6月，導致排名積分損失，目前以302分之差落後山口茜，退居女單世界第2。

戴資穎(右)在全英羽賽打敗山口茜封后。(美聯社資料照)

儘管山口茜因傷缺席本屆亞錦賽，去年亞軍的7800分不保，但BWF取積分最高的10站加總計算世界排名，山口茜仍有今年初馬來西亞大師賽的6420分可以補上，本周打完只會被扣1380分。

計算之後，山口茜下周最新世界排名積分將是86031，小戴如果先不計算亞錦賽，積分則是77909，與山口茜有8122分差距。因為亞錦賽亞軍積分僅7800分，也就是說，小戴只有衛冕成功，保住冠軍的9200分，才能奪回世界第1的寶座。

小戴首輪將遭遇從會外賽出線的Jui JEON，兩人過去沒有交手紀錄，小戴正常發揮應可輕騎過關。從籤表來看，預計8強可能遭遇女單第8種子、大陸女將何冰嬌，才有硬仗，關鍵一役則是4強可能碰上輸多贏少的泰國女將依瑟儂。而依瑟儂25日首輪就要和另一位台灣好手李佳馨交鋒。

其他賽程方面，世界排名第6的「台灣一哥」周天成，首輪將對上世界排名31的印度好手維馬（Sameer VERMA），女單白馭珀則有硬仗，首戰就要對決世界排名第3的印度長人辛度（PUSARLA V. Sindhu）。辛度目前落後山口茜、小戴超過8000分，在亞錦賽也有去年的5040分要捍衛，即使在武漢奪冠也無法篡位球后。

(中時電子報)

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