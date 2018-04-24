大膽島將開放觀光 陸男搶先偷渡上岸

金彬以大膽島「三民主義統一中國」心戰牆為背景自拍，告知家人已來到中華民國行政區域。（金門岸巡提供）

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金彬花了人民幣1400多元（折合新台幣6300元）在淘寶網買來1艘充電式橡皮艇。（李金生攝）
海巡署協同大膽島守備隊在礁岩區尋獲偷渡上岸的金彬。（金門岸巡提供）
金彬上岸後未遭發現，一直在礁岩區等待。（金門岸巡提供）
金彬上岸後將充電式橡皮艇棄置礁石區。（金門岸巡提供）
岸巡幹員搜身金彬，確認未攜帶危險物品。（金門岸巡提供）
金門岸巡總隊參謀主任王榮忠說明經過，強調一切依法偵辦。（李金生攝）

金門大膽島規畫於7月開放觀光，大陸維權人士金彬昨（23）日搭乘充氣式橡皮艇搶先偷渡上岸。他在江蘇老家的女兒靠著1張島上寫著「三民主義統一中國」的心戰牆照片，透過台灣網友向海巡署報案，完成他前來台灣的心願，但仍被金門岸巡總隊依違反兩岸人民關係條例移送法辦。

海巡署調查，金彬是江蘇省儀徵市人，55歲，原在一家國營企業工作，2000年因企業改制下崗，認為政府單位未依法給予繼續繳納社會保險的待遇，而向法院提起行政訴訟，爭取和維護自身權益10餘年，但一直未獲解決。

金彬一心要到台灣生活，南下廈門後花了人民幣1400多元（折合新台幣6300元）在淘寶網買了1艘充電式橡皮艇，在昨天清晨6時多自廈門溪頭下海，9時許在距離約2.5公里的大膽島上岸，用手機拍了1張以「三民主義統一中國」心戰牆為背景的照片，傳給人在江蘇從母姓的劉姓女兒，告知家人他已來到中華民國行政區域。

劉女透過台灣周姓推特網友向海巡署報案，希望他能獲得安全保障。金門岸巡總隊在中午11時許據報，立即通報金防部大膽守備隊在12時協同查獲，交由海巡隊押解金門本島偵訊。

面積僅0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，有「前線中的前線」、「離島中的離島」之譽的大膽島，已在2014年由縣府接管，準備在今年7月底開放觀光。因金彬上岸地點位於北面，而軍方駐紮於南面，因此偷渡上岸時未遭發現。

金彬希望可獲「專案」許可在台居住，但岸巡透露檢方已依法偵辦，由於近年來類似案子層出不窮，全案偵查告一段落後，若無特殊情由，也將循例遣返對岸。

(中時 )

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