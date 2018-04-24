新北閱讀節 「閱讀不斷電！」

2018年04月24日 17:30 中時 葉書宏

新北閱讀節活動開跑，短短23天將於新北市遍地開花，推出高達123場密集閱讀活動。（葉書宏翻攝）

新北閱讀節活動開跑，短短23天將於新北市遍地開花，推出高達123場密集閱讀活動。（葉書宏翻攝）

新北市立圖書館推出閱讀節活動，從4月21日至5月13日止， 23天將在新北市遍地開花，推出高達123場的密集閱讀活動，從圖書館到學校到社區，從嬰幼兒到銀髮族，各個年齡層都有專屬的閱讀活動，讓書香蔓延新北市各個角落，「閱讀不斷電！」

圖書館表示，每年的新北閱讀節已成為新北市的閱讀盛事，今年以「閱讀不斷電」為主軸，串連圖書館、學校、社區，規畫了「輕鬆饗閱讀」、「新北樂多元」、「樂鄰悅讀GO」等不同主題。

活動包括寶寶抓周、親子共讀趣、兒童文學故事坊、青少年科技體驗、以及城市文史走讀、文學地景漫遊、書香社區作伙讀等，在新北市各區展開為期23天密集的閱讀活動，許多生活空間都化身成閱讀的場所，希望帶給新北市民豐富的閱讀盛宴。

即日起日登場的「繪本聯合國」，特別邀請到多位繪本界的知名創作者，包括波隆那兒童繪本得獎創作者孫心瑜與張又然，以及國內重要繪本推手林秀兒、王淑芬、朱靜容等，將和大家分享台灣、法國、東南亞、俄羅斯等不同國家的繪本。

另外，4月29日至5月12日的「繪本故事接力演」，則將經典兒童繪本改編成有趣的戲劇，將帶領大小朋友體驗身歷其境的故事探險。

圖書館表示，5月份起陸續展開27場次的城市走讀活動，帶民眾實地走訪包括石碇青山步道、萬里瑪鋉漁村、三芝藝術村等地，感受各地不同的文史特色，為更貼近在地生活，同時結合各社區、學校、文史社團策劃舉辦包括新書分享會、講座、讀書會等多元閱讀活動。

新北閱讀節系列活動將持至5月13日止，邀請民眾一起翻開書本閱讀，享受心靈充實時光。

(中時 )