軌道國產化維修比例逐年提升 高鐵局：佔比最高達15％

2018年04月24日 17:34 中時 王思慧

為提升自主軌道技術，交通部高速鐵路工程局表示，會同經濟部與工程會等成立跨機關軌道產業推動會報，要把軌道零件、系統等自產化，希望能在8年內，自產佔比率能達5％至15％不等，將優先以台鐵和輕軌作為發展，達到一定技術門檻。

高鐵局副局長楊正君表示， 行動方案中「國產化維修比例逐年提升」是首要目標，目前自產備品部分，台鐵約佔35％，高鐵、捷運約15％，期望未來8年內能逐年提升，台鐵希望能提升到42％，高鐵30％，捷運20、24％不等。

高鐵局未來將依「選定國產化關鍵項目」、「研訂軌道系統採購作業指引」、「制定國家標準」、「整合技術研發及檢測驗證能量」、「推動軌道技術研究暨驗證中心計畫」及「定期釋出維修商機」等6項行動方案加速推動。

按照高鐵局與工業局於今年1月舉辦，軌道產業關鍵議題座談會產學研界研討結果，將優先就「集電弓系統」、「車門系統」、「轉向架系統」、「轉轍器系統」及「自動列車防撞系統」等項目，及經濟部工業局配合推動需求所需國產化關鍵發展項目，積極尋求國家中山科學研究院、工業技術研究院及金屬工業研究發展中心等研發機構協助。目前各項目開發期程、經費需求、開發內容、預期效益等正討論中，希望能在下半年提出完整研發計畫，爭取經費推動。

另台鐵局、台北捷運公司及高雄捷運公司，預訂5月18日在台北機廠（富岡基地）辦理「107年軌道產業商源聯合說明會」，將公布其維修零組件物料、數量規格等需求，歡迎有興趣的業者及研發機構參與瞭解，促進軌道產業及營運機構間供需媒合。

(中時 )