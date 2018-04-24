房屋稅調漲回溯引發民怨 陳子敬簽還稅於民承諾書

2018年04月24日 17:55 中時 洪榮志

台南市政府調漲房屋稅風波引發不小民怨，市議會國民黨團24日製作降稅及還稅於民承諾書，籲請不分黨派的市長及議員參選人簽署。無黨籍市長參選人陳子敬除出席並率先簽署承諾書，還向民進黨市長提名人黃偉哲喊話，要求公開承諾還稅於民，但未獲回應。

國民黨團表示，前市長賴清德在台南市創全國先例，連3年強漲房屋稅並回溯15年，激起滔天民怨，市府106年度歲入歲出結算剩餘款高達31.71億，其中有12億來自強徵於民的房屋稅；今年鄉親還要貢獻14億，明年更達16億，非常不合理。

國民黨團還認為，政府的責任就是要開源，結果開源無成卻找市民開刀搶錢，市民的痛苦黨團感同身受，因此3年來不斷帶著鄉親走上街頭抗議，利用各種管道為民發聲，但市府仍一意孤行。有鑑於此，黨團特別製作降稅和還稅於民的承諾書，邀請不分黨派的市長與議員參選人簽署，陳子敬24日也到場率先簽署響應。

陳子敬指出，調漲房屋稅是重大公共政策，卻沒經過議會討論就定案，因此在半年前他即提出降稅與還稅於民的政見。民進黨現在是全面執政，一黨獨大卻為所欲為，事關民眾公益的事卻是民進黨說了就算，枉顧民意強烈的反彈。

陳子敬認為，現在民進黨的做法就如同一位國外法學大師所說，「一個不公不義的政府，就像有組織的強盜集團」；為了台南鄉親，他願意簽署承諾書，也希望民進黨市長提名人黃偉哲公開表態，他將擇期前往黃偉哲服務處拜會，邀請對方簽署退稅承諾書，共襄盛舉。

黃偉哲服務處則強調，不會跟著藍營議員與市長參選人起舞。

(中時 )