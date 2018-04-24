日國會打算將成年降為18歲 卻提高女性結婚年齡下限

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日本眾議院全體會議於24日開始審議《民法》修正案，包括將成年定義從20歲調降為18歲，但反而將女性結婚年齡下限調升為18歲，若通過將是日本自明治天皇以來首次修改成人年齡法律定義，日本政府力爭在2022年4月1日施行新法。

日本共同社24日報導指出，日本法相上川陽子在回答自民黨議員大塚拓的質詢時表示：「鑒於選舉權年齡已改為18歲以上等社會經濟狀況的變化，將對成人年齡進行下調」，並稱：「力圖完善對年輕人自立的支援」。

此外日本政府認為結婚年齡沒有合理理由區分男女，加之16、17歲結婚的女性也較少，日本厚生勞動省的資料顯示，2015年，在63萬名登記結婚的女性中，只有0.2%的人年齡為16歲和17歲。 因此日本政府決定將原本結婚年齡下限男性18歲、女性16歲統一為不分性別都是18歲。由於與新的成人年齡法律定義相同，《民法》條文中未成年人結婚需得到父母同意的內容將被刪除。

伴隨成人年齡的變更將被修改的法律共有22部。不過因擔憂健康受損和賭博成癮，除了飲酒、吸煙之外，賽馬、自行車競賽等公營博彩業也將維持未滿20歲禁止的規定。

然而值得省思的是，一方面主張在教育普及、資訊取得更容易且更不用花錢之下，如今的青年比過去更早熟更有判斷力，所以將成年的定義由20歲調降為18歲，另一方面卻認為16歲到18歲的女性沒有辦法像過去的同齡女性一樣有自主權，自己決定是否要結婚，剝奪了其選擇權，邏輯上恐有矛盾之處。

畢竟日本過往的規定是16到20歲的女性，以及18到20歲的日本男性，這些未成年者可結婚，但需要父母同意，所以結婚年齡本來就不一定需要跟成年定義一樣，如果認為男女結婚年齡下限不同不妥，為何不能都改成16歲？而且這樣的不同，並非歧視女性，而是賦予16到18歲女性享有同年男性沒有的權利，反而是男性被歧視。

主張這樣修改是幫助、有益女性，只能有一種理由，是即過往16到18歲女性有可能被強迫結婚，因此要避免。然而日本的女權有低到多數青少女會被迫結婚？若無法舉證，則如此修法理由恐嫌薄弱。

(中時 )

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