吳恬敏赴亞洲見男友家人 準婆婆竟是這位女俠

2018年04月24日 17:40 中時 潘鈺楨

吳恬敏（右）飾演紐約客。（華納兄弟提供）

楊紫瓊（左）飾演吳恬敏的準婆婆。（華納兄弟提供）

在華人社會中，愛情與親情孰輕孰重，門當戶對的門第觀念是否到了21世紀依舊適用？在知名作家關凱文筆下，將這個矛盾卻又與華人世界息息相關的真實現象寫成小說《瘋狂亞洲富豪》，並在《出神入化2》導演朱浩偉的執導下，搬上大銀幕。

電影由由朱浩偉執導，彼得奇亞雷利與艾戴兒林負責編劇，改編自關凱文的同名小說。主要卡司除了吳恬敏、亨利高汀、陳嘉瑪、盧燕、奧卡菲娜、鄭肯與楊紫瓊等知名演員，由約翰佩諾提與布萊德辛普森擔任製片人。

《瘋狂亞洲富豪》電影敘述在地的紐約客朱瑞秋(吳恬敏 飾)與男朋友楊尼克(亨利高汀 飾)交往一年後，受邀前往亞洲參加他最好朋友的婚禮，並且與尼克的家人見面。第一次要前往亞洲，瑞秋很興奮，卻也很緊張馬上要見到男友的家人。為了某種原因，尼克在交往過程中從來不提自己的家世背景；但是從搭機的第一分鐘起，瑞秋就隱隱覺得尼克的真實身分似乎與她想像中的有很大的不同。

一到了新加坡，瑞秋才發現，尼克不僅僅是新加坡最有錢家族的後裔，更是全國最炙手可熱的黃金單身漢。身為尼克的女朋友，她在一瞬間成為整個社交名媛交際圈忌妒的頭號目標，更不幸的是，就連尼克嚴格又喜怒不形於色的母親(楊紫瓊 飾)也不中意她，對尼克與瑞秋的未來不表樂觀。這讓瑞秋雖然置身在與自己相同膚色的人群當中，卻像是完全迷失在陌生的世界一般。而尼克最終會選擇守護與瑞秋的愛情，還是會聽從母親的話，離開瑞秋並接掌家族事業？

瑞秋與尼克截然不同的家世背景只證明了一件事：金錢買不到愛情，但金錢…肯定將掀起一場萬丈波瀾。電影8月24日在台上映。

(中時 )