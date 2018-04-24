「吃到飽」一餐胖3000卡！專家：這時段別吃

2018年04月24日 17:51 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

每逢周末，必去「吃到飽」犒賞自己？面對琳瑯滿目的食物，不少人抱持「撈回本」的心態，渴望將各種美味吃下肚；不過，專家建議，到「吃到飽」餐廳用餐，最好八分飽即可，而且最好吃中午。

去吃到飽餐廳犒賞自己，中醫建議：中午時段最佳。(圖/劉國泰)

適當飢餓感 能提高免疫力

廖桂聲中醫診所院長廖桂聲指出，一味地吃大魚大肉，將成為破壞體內免疫系統的凶神惡煞。若每餐七、八分飽，保持適當飢餓感，排泄活動則較旺盛，間接活化免疫細胞和自然殺手細胞，提高身體免疫能力，不致常生病。

日本長崎大學醫學博士石原解釋，免疫力指的是白血球的吞噬力和殺菌力。當人飽食終日，體質變酸，酵素作用受到阻礙；內分泌失調，荷爾蒙也會受阻礙，而人體吸收一旦阻礙排泄，排泄機能減弱，免疫細胞就會降低，反之則增強免疫機制。

一頓吃到飽 兩倍每日所需熱量

美國臨床執業營養師穆懷玲指出，上班族的男性每日所需熱量為1800∼2000卡、女性為1200∼1500卡，但「吃到飽」的自助餐光是一餐熱量就有2000∼3000卡，甚至高達3000∼4000卡，偶爾吃就好。

若是偶爾享用大餐犒賞自己，選擇中午時段為佳。穆懷玲說，午餐至「吃到飽」餐廳用餐後，可利用下午的工作、活動消耗熱量，晚餐或許可以不用吃；若是晚餐時段去吃到飽，容易因為吃太飽，睡前會有飽脹感，夜裡容易胃食道逆流妨礙睡眠，隔天胃口也會變差。

別只想著「吃夠本」

益富營養諮詢中心營養師劉麗兒建議，走進餐廳前，最好先對自己心理建設「不要有吃到飽、撈回本的心態」，以免影響維持健康和體重的計劃。

先吃生菜沙拉或冷盤，較易有飽足感。(圖片來源：shutterstock）

而入座後，在悠閒、愉快的用餐氛圍下，掌握正確吃法就能享受健康：

1.以烹調法篩選食物

劉麗兒指出，越簡單的烹調法如涼拌、生食、清蒸、燒烤，越能吃到食物的新鮮和營養。

她提醒，在一字排開的自助餐美食中，要特別小心油脂陷阱，例如，生菜沙拉的法式沙拉醬、千島醬等醬料，一湯匙的熱量約100卡，因此最好改選以醋、橄欖油調製的義式沙拉醬；牛排醬通常是以烤牛肉產生的肉汁、脂肪，加入調味料製成，熱量也相當高。

2.先吃生菜沙拉或冷盤

台灣大學生化科技系教授林璧鳳吃自助餐時一定會先吃蔬菜，「至少要吃２盤以上的生菜沙拉，才能營養均衡」，因為蔬菜和水果體積大、熱量低，先吃下肚較易有飽足感。

3.選清湯或蔬菜湯

劉麗兒表示，熱湯有暖胃作用，先慢慢地喝一碗熱湯可以減少飢餓感，才不易吃過量。穆懷玲指出，濃湯底是用牛油加麵粉炒成麵餬，再加入高湯，熱量很高，所以最好選清湯、蔬菜湯。

4.主食選法國麵包、壽司

麵包最好選不包餡的餐包、法國麵包或全麥麵包，避免塗抹太多奶油的大蒜麵包。而壽司則比炒飯、炒麵更清爽、健康。

5.海鮮、肉類最重視新鮮度

要品嚐海鮮和肉類的新鮮度，最好的烹調法是生吃或清蒸；味道較濃的油炸、紅燒、糖醋，則會掩蓋不新鮮食物的味道。

6.水果是最健康的甜點

自助餐的甜點包括蛋糕、冰淇淋、剉冰和水果，其中最健康的是新鮮水果。而蛋糕、冰淇淋、剉冰通常高油、高糖、高熱量，因此最好只挑一種吃。

7.選擇低糖飲料

飲料大多含糖量過高，也含有不少熱量，不妨改以白開水、茶來代替。

(中時電子報)