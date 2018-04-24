民眾欠費年逾20億 北市府挨批催繳不力

2018年04月24日 17:54 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲號稱「省錢市長」，施政總是東省西省，但議員汪志冰發現，柯上任以來，北市民眾欠費年年超過20億元，但市府催繳態度消極，毫無實質約束力，移交行政執行署成效也有限，民眾有恃無恐，呆帳愈積愈多，這讓乖乖繳費的市民作何感想？

財政局長陳志銘解釋，欠繳金額不是每年新增20億，是從過去累積下來的數字，從前年到去年已經清理了5億欠款，現在仍持續努力。

汪志冰24日在議會財建部門質詢指出，柯文哲上任後民眾欠費數字居高不下，2015年積欠27億元，2016年28億元，去年則有23億元，欠費內容五花八門，其中最多的市警局罰鍰8.3億元，其次是裁決所罰鍰5.3億，停車費欠繳也有5.1億元。

細究單筆欠費情形，欠費最久的是工務局主管的「損害賠償金」，20年都要不回，最大戶則是交通局主管的北投纜車，儷山林公司至今未繳清違約金3400萬元。汪志冰強調，每次碰到類似官司問題，呆帳就一職懸著，20億是筆大數字，每年被欠那麼多錢收不回，會影響市政的推動。

她也質疑，市府態度不積極，催繳不成丟給行政執行署處理，也只有4成案件要得回來，追討成效不佳。停管處日前還想方設法，稱停車欠費不繳要加收65元工本費，這方式實在太瞎，民眾就已經不繳錢了，再加收工本費更不想繳，她要求市府提出有效解方，否則讓安份守已的民眾作何感想？

主計處長梁秀菊說，清理欠款分為2部分，針對已開單的部分，有請各機關積極催繳；至於欠繳1年以上的懸帳，每3個月清理一次，柯市長上任後很重視，每半年會請績效不好的單位去市長室報告。以罰金、罰緩來看，2016年12月有14億懸帳，隔年剩下9億多，催繳成效良好，各機關都有訂定處理SOP。

(中時 )