泡湯GG露出來 女星羞喊：「遮一下！」

2018年04月24日 17:44 中時 蕭雅玲

夢多、巴鈺在黑川溫泉品嘗必吃散策甜點。（圖片提供：TVBS)

夢多與巴鈺日前隨著TVBS《食尚玩家》到九州出外景，九州出生的夢多回到故鄉展開「真男人」之旅，帶著巴鈺前往九州溫泉秘境黑川，還用溫泉券展開「溫泉連環泡」，只見夢多圍著小浴巾好幾多次差點曝光，讓巴鈺見狀大喊：「GG露出來了！」並羞喊：「遮一下！」

兩人此行到九州剛好是櫻花盛開，從小在宮崎長大的夢多，雖然曾經到東京出外景，但卻是第一次返鄉工作，讓他忍不住落下男兒淚。

這回帶著巴鈺造訪故鄉九州，用最高尚的玩法、走最在地的路線到秘境溫泉泡湯同時，還可眺望阿蘇火山的露天觀景風呂，由於日本溫泉都是裸湯，顧客只能圍著浴巾入池，夢多遵循傳統入湯後，身上的浴巾隨著水流漂阿漂，讓一旁的人妻巴鈺眼睛不知該往哪兒看！

除了泡湯巴鈺到熊本看到金氏世界紀錄最貴的米，每公斤要價近千元台幣，夢多驕傲地說：「這米是我學弟種的，送你們兩包。」後來還帶安排去看阿蘇火山的火山口，原本巴鈺擔心「五年來阿蘇火山的纜車都沒開放。」心想應該看不到，沒想到夢多立刻安排Plan B，帶著巴鈺前往停機坪，搭上直升機直攻火山頂。只見巴鈺興奮地說：「直升機旅遊一個人大概要兩千多台幣，但把錢花在這個上面，實在是太值得了啦！」

(中時 )