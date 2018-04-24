北韓拚經濟啟商機 「平哈頓」房產市場受矚目

2018年04月24日 19:38 中時 王嘉源

據香港《明報》網站24日報導，隨著兩韓峰會及美朝峰會即將登場，北韓領袖金正恩20日宣布「凍核」同時聲言專注經濟發展，令國際社會開始注意北韓一旦開放可能帶來的商機，當中又以被稱為「平哈頓」的平壤房地產市場最受矚目。南韓Samjong畢馬威（KPMG）25日將發表北韓投資分析報告，點出以平壤為中心的建設正如雨後春筍。有專家預測北韓倘打破孤立、恢復正常國家情況，5年內有趕上東南亞平均經濟水平的潛力。

南韓Samjong KPMG會計師事務所對北商業支援中心花了兩年餘研究，25日將發表《北韓商業進出戰略書》，分析北韓經濟與產業現況。據南韓媒體23日預先披露的內容，書中詳細及全面分析北韓基建、建設、物流及消費品、資訊科技、能源、汽車、觀光7個範疇的商機，並論述相關法律與制度問題等，提出在北韓持續發展下的可能短、中、長期投資策略。

《明報》引據報告稱，北韓正由社會主義經濟邁向市場經濟，平壤變得高樓林立、商場密集而有「平哈頓」（Pyonghattan）這仿紐約曼哈頓的別稱，地產市場活躍並推高房價。

金正恩上台以來鼓勵人民投資代替儲蓄，又提倡興建現代化住宅。按2008年北韓人口普查，該國有81.9％家庭居住於一房住宅。住宅有可供沐浴的廁所者不足58.3％；即使有暖氣供應，92.2％都是用炭和木材發熱。北韓2016年提出，10年間要為100萬戶提供現代化住宅。南韓教保證券研究員白光材（音譯）估計，北韓要2030年達到100％住宅供應，每年住宅建築費用相當於60萬億韓元（約台幣1.65兆元），成一新市場。

《明報》引據南韓媒體報導，2014年平壤市大同江區出售的新建逾1700平方呎住宅單位售價為7萬、8萬美元（約台幣 207萬至237萬元）；首都市內中區100平方米（約1076平方呎）左右的舊式住宅單位，也由10餘年前約售5000美元（約台幣14.8萬元），升至3萬、4萬美元（約台幣88萬至118萬元）。離平壤30公里的平安南道平城市驛前洞（國內最大物流商業區）一個住宅單位6萬美元（約台幣177萬元）。

南韓極東問題研究所教授林乙出3月指出，北韓目前除了國防、教育、醫療等公共服務，普通人所需的商品和服務均可透過市場獲得；房地產方面，除了現存住宅，還有建築新式住宅的市場交易，新義州與南浦市等大城市已承認住宅事實上屬於私有財產。

南韓統一研究院的洪文（音譯）發表的《北韓住宅建設市場與都市政策》表示，平壤出現住宅交易所和容許私人買賣住宅的法規。及後，國營建設事業所也多了建屋賣予個人的事例。國民大學的北韓專家蘭科夫（Andrei Lankov）稱，金正恩政權下地產投資興旺，「個人資本投入住宅大樓、商場等建設，與從前有很大差異」。

據《明報》報導，面對兩韓可能重啟開城工業園等經濟合作和民間交流，南韓法務部官員23日亦表示在協助法律界認識北韓的法律、階級、經濟、稅務、制度等問題，促進培訓北韓法務專家，以便應付日後可能出現的民事、刑事等事情。

中國吉林大學東北亞研究所張慧智教授指出，北韓既以經濟開發為優先目標，便不能繼續孤立。北韓經濟發展的先決條件，是務求國際社會撤銷制裁而製造友好氣氛；為引入外資，須確保政治穩定，並與中韓等鄰國締建鞏固的經濟協力關係。中國東北亞專家陳志華（音譯）認為，預計北韓倘恢復正常國家情況，5年內有趕上東南亞平均經濟水平的潛力。

(中時 )