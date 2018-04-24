搭捷運公園走透透 玩遊具親子樂融融

2018年04月24日 17:46 中時電子報 綜合報導

臺北市親子遊又有新創意！臺市文化局推動「公園不再大眾臉」計畫，啟用五座鄰里公園共融式遊戲場，而且距離捷運站都不遠，家長們快帶著小朋友搭捷運，來趟公園大冒險。

公園大冒險行程，可從樹德公園「ParkUp大同」遊戲場開始。首先搭捷運到民權西路站，從大龍街的蘭州市場旁走進去，就可發現隱身在濃密綠蔭中，這座由木柱和手工繩編的奇幻空間，保證大小朋友都會眼睛一亮，並在其中盡情攀爬嬉戲。

出了樹德公園沿大龍街往南，至鄰近的伊寧街九巷（景化街巷弄中），就可找到景化公園「飛碟頻道」遊戲場。這是國內罕見的主題式遊戲場，科幻場景的遊具可充分刺激孩子的想像。

拜訪完樹德和景化兩座公園後，再搭乘捷運到雙連站，探訪位於重慶北路2段70巷旁的朝陽公園遊戲場；全身上下都是驚喜的「鈕扣獅」，等著大家來找它玩耍喔！

若從雙連站出站往馬偕醫院方向，過中山北路後，右邊巷內是中安公園，左邊巷內則為永盛公園。中安「音樂森林」有使用音樂元素的遊具和孩子們愛玩的礫石坑；永盛的「都市跳島」則設計了獨特而罕見的體感遊具，能充分刺激孩子的想像力。

搭乘捷運走訪這五座各異其趣鄰里公園共融式遊戲場，不但孩子們可以獲得完全不同的遊戲體驗，家長們也會訝異的發現，臺北市的公園真的好有特色，再也不是大眾臉了！

(中時電子報)