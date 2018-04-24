北市共融遊戲場受歡迎 公園變身熱潮席捲全台

樹德公園「ParkUp大同」由木柱和繩編構成，深受小朋友喜愛。（圖台北市文化局提供）

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中時電子報
綜合報導

臺北市政府推出共融式公園，帶動全台公園變身熱潮！其中臺北市文化局所推動的「公園不再大眾臉」計畫，今年一口氣打造了5座各異其趣鄰里公園共融式遊戲場，引起極大迴響。

永盛公園的「旋轉星球」讓一般小朋友和身障兒童都能一起玩，具體落實了共融精神。（圖／台北市文化局提供）

這5座共融式遊戲場，分別是樹德公園的「ParkUp大同」、景化公園的「飛碟頻道」、朝陽公園的「鈕扣獅」、中安公園的「音樂森林」和永盛公園的「都市跳島」。如今每到週末假日，這些遊戲場都充滿了兒童歡樂的笑聲。

這些共融式遊戲場在規劃時，邀請了社區民眾、公民團體與跨領域專家共同參與討論，期望能產出既符合法規又具有創意與在地文化特色及兼具藝術性、遊樂性之共融式實驗遊具，滿足一般小朋友和身心障礙兒童的需求，具體落實「大家一起玩」的共融精神。

更值得稱道的是，這5座共融式遊戲場是由7組臺灣在地設計團隊與平均30歲的新銳設計師操刀，遊戲場中的遊具均融合在地文化進行原創設計，在國內完成生產與組裝，並通過嚴格的國家標準安全檢驗。這些國產共融式遊具不但呈現臺灣原創設計的能力，未來還可帶動國內相關設計產業的發展。

一場傳統公園的變身風潮，正在席捲全台，家長快帶著小朋友一起造訪這些特色公園吧!

(中時電子報)

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