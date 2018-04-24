A＋1熄燈...小北百貨逆勢拓店 透露致勝秘訣

2018年04月24日 18:07 中時 柯宗緯

小北百貨歡慶24歲生日，大手筆送汽車。（柯宗緯攝）

小北百貨歡慶24歲生日，大手筆送汽車。（柯宗緯攝）

小北百貨致勝關鍵是24小時服務不打烊，以及品項豐富、平價路線，擄獲消費者信賴。（柯宗緯攝）

老字號「A+1精品百貨」黯然退出市場，同類型的競爭者小北百貨卻是屹立不搖，全台106家店，更持續有拓店計畫。業者分析，致勝關鍵是24小時不打烊服務，品項豐富、平價路線深植人心；今年適逢小北百貨24周年，更要祭出刮刮卡活動，要送出汽車等總價600多萬大獎回饋消費者。

小北百貨業者今天受訪時透露，零售市場競爭激烈，大家積極拓展通路，但台灣人口就這麼多，難免會瓜分市場，小北從創業第一家就主打24小時服務，以及豐富品項、訪價機制做出市場區隔。

五金行起的家的「小北百貨」現有106家，主要集中台南、高雄，也跨縣市到屏東、新竹、苗栗等地，今年會持續拓點，下一步可能往台東、花蓮、外島插旗。

今年適逢小北百貨24年周年慶，業者今天宣布將於4月27日至5月28日連續32天在全台106家門市（頭份店除外）24小時全天候舉辦「刮刮好樂事、歡慶雙24」周年慶刮刮卡活動，邀請全國好友一同共襄盛舉，慶祝小北24歲生日快樂，一起刮好禮抽大獎。

小北百貨業者強調，刮刮好樂事活動中獎率100％，大獎包括汽車、機車及眾多超值好禮，只要在活動期間單筆消費滿499元即可享有刮刮卡1張，好禮總市價超過6百萬元，祭出65,000個超級豐富大獎。

另外，「好禮第二重送」今年特別推出「刷卡滿額贈好禮」活動，周年慶期間持悠遊卡、玉山銀行、匯豐銀行、永豐銀行等刷卡支付，除指定銀行的單筆滿額贈衛生紙、洗衣精外，還有抽禮券、刷卡金回饋等各種高CP值優惠回饋，更推出破盤價商品加價選購，讓民眾滿載而歸。

(中時 )