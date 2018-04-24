文大董事會通過前校長回聘案 張鏡湖特助：董事長被綁架了

2018年04月24日 17:57 中時電子報 李侑珊 生活中心、旺報/

文化大學董事會通過回聘前校長李天任，今天遭教育部打臉，指李的聘任不是董事會能決定，必須回到校長遴選程序，先由遴選委員投票同意，文大董事長張鏡湖特助林穎增表示，教育部的反應早在董事長的意料之中，董事長不是不清楚規定，昨天是被部分董事霸凌、綁架，才通過李天任的回聘案。

林特助說，去年11月校長遴選發生舞弊爭議後，士林地院3月14日已發出執行命令，要求「在校長遴選爭議確定終結前，禁止執行遴選校長決議」，因此董事長不會支持在此時通過李天任的回聘案。但昨天有部分董事聯署，要求通過李天任回任，董事長在部分董事的綁架和霸凌下，才通過回聘案。

林特助說，文大辦學一向正派，但董事會昨天的決議，張鏡湖其實都是被陷害的。她也強調，雖然校長一職懸缺，但絕對不會影響學生的受教權。

由文大校友成立的「華岡護校正義聯盟總召」陳金龍表示，昨日召開的董事會確實是部分董事設下的圈套，讓張鏡湖主持的董事會通過了李天任回聘案，該決議與士林地院發出的「禁止執行遴選校長決議」的執行命令產生矛盾。

對於文大董事會昨天以過半支持率通過李天任復職，教育部政務次長姚立德說，文大已在去年11月遴選出新校長盧希鵬，校方迄今未將盧案送呈教育部，卻提案讓李復任，但校長遴選一律要通過遴選委員會，並再通過董事會，因此依照文大目前的做法，教育部不會承認李的復任案。

姚立德說，文大不只已在去年年底選出新的校長，前校長李天任也辭職。現在文大董事會提案讓李天任復任校長，沒有按照程序來走，如果校方對新校長遴選有問題，應展開重新遴選，第一步就是要先對外公告，並徵求參選人，之後透過遴選委員會投票後，並將結果送達董事會，確認校長當選人，再送到教育部批准。

至於文大現在的狀況，即為盧希鵬獲遴選為第八任文大校長，文大董事會卻始終沒有將報呈教育部。姚立德說，「就是做到一半！」遴選校長是大事，不可兒戲，校方應依照程序《大學法》、《私立學校法》的規定來走。

姚立德說，依照規定，校長由遴選委員會選出，經董事會通過報教育部核備，文大校長，不論是已辭職的李天任或之前選出的盧希鵬，也都一樣要經過遴選委會會的過程，不是董事會即可決定。亦即，李天任回聘案必須先回到遴選委員會處理後，再經董事會同意，才能報敎育部。

(中時電子報)