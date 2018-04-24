淡水油車市民活動中心 變身零碳足跡蔬菜園

淡水區公所今天上午啟用位於油車市民活動中心的「魚菜共生暨可食地景」。（譚宇哲翻攝）

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淡水區公所今天上午啟用位於油車市民活動中心的「魚菜共生暨可食地景」。（譚宇哲翻攝）

淡水區公所推動「零碳足跡蔬菜」做為老人共餐的食材，今天上午啟用位於油車市民活動中心的「魚菜共生暨可食地景」，透過魚菜共生系統結合漁業養殖以及水耕栽培，兼具觀賞及食用機能，還提供無障礙環境設計，讓所有里民都能參與可食地景的栽種，吃到健康無毒食物。

淡水區公所參加環保署2016年營造友善城鄉環境計畫，獲選為「拔尖級」推動單位，獲得2000萬元補助經費，施作魚菜共生暨可食地景項目，日前公所花費200多萬，於油車市民活動中心完成碳中和農場整建。

淡水區長巫宗仁表示，油車市民活動中心的魚菜共生系統結合了漁業養殖以及水耕栽培，再導入太陽能系統，提供過濾循環所需的電力，並讓魚缸內排泄物轉化成養份，再以雨水回收系統補充用水，達到生態及碳中和的環保目標。

可食地景區則選用可以吃的農作物取代觀賞性植物，兼顧機能、景觀美化與糧食供應等功能，並提供無障礙環境設計，讓行動不便者也能參與可食地景的栽種。

油車市民活動中心現在成了當地里民的開心農場，所生產的蔬菜直接做為食材，供應每周舉辦的老人共餐活動，廚餘則製作成堆肥做為可食地景植物的肥料，減少廚餘運送過程的碳排放。

(中時 )

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