害賈乃亮戴綠帽 PGOne清空微博首發聲

2018年04月24日 18:10 中時電子報 蔡曉婷

賈乃亮最近被拍在片場露出笑容。（圖／取自搜狐娛樂微博）

PG ONE發文宣告復出。（圖／取自紅花會_PG_ONE微博）

男星賈乃亮與金馬影后李小璐6年婚姻去年底亮起紅燈，李小璐被拍到與大陸饒舌歌手PG ONE共度一宿，近日傳出賈乃亮選擇原諒出軌妻，上演大和解。而今(24日)稍早PG ONE也久違開腔宣告即將復出，稱自己受的住所有詆毀，「往後音樂上見，作品替我說話」。

賈乃亮去年底驚爆被戴綠帽，他第一時間卻將責任一肩扛起，稱是自己不對，讓外界更加心疼。本月12日李小璐突然發文替老公慶生，賈乃亮也按讚，被解讀是復合有望，今據《搜狐娛樂》報導，近日直擊賈乃亮現身片場，和工作人員有說有笑、心情不錯，更讓外界推測可能是處理好家務事了。

相較於賈乃亮夫妻和好，PG ONE也在鬧出當小王疑雲後今有了新動作，他刪光所有微博，並更換頭像成自己小時候的照片，坦言這段期間一直想說什麼，但常常寫到一半刪除，如今他決定走回世界，和支持他的人繼續走下去，稱：「明白有些責任是應該主動承擔的，在專注音樂之餘，也應該正面去引導喜歡我的粉絲為這個世界做一些什麼。」

最後，PG ONE說：「感謝讚美，也受住了詆毀」，「把我要為之努力一生的事情堅持到最後就行，往後音樂上見，作品替我說話」，宣告即將復出。網友評價則正反兩極，有人說：「我們同你共成長，展未來，回歸作品，從心出發」，但也有人表示：「可問題我真的真的不想見他呀，音樂什麼都不想」。

(中時電子報)