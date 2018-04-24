楊志良挺丁守中 用時間銀行打敗長照困境

2018年04月24日 18:09 中時電子報 綜合報導

老人遭棄養悲劇頻傳，但政府長照政策始終不到位，台北市長參選人丁守中今天主張未來將在台北市推動時間銀行政策，讓民眾55歲退休後能先透過照護志工等工作累積時數，待年老力衰，再將時數兌現由其他人來照護自己，自助助人，以彌補短缺的家庭照顧人力，前衛生署長楊志良也特地現身力挺時間銀行政策，以協助解決銀髮長照問題。

楊志良表示，台灣目前失能且需長照的人口近90萬，若加上25萬以上的失智者，長照總需求在百萬以上。但現在政府經費根本不足。應倡導透過社群團體加強互助，相互學習、支援，累積時間銀行的服務點數，以彌補政府能量不足。立委李彥秀也說，台北市志工能量充沛，是全台最有條件推動時間銀行的城市。

丁守中今天與楊志良、李彥秀合辦記者會，宣布未來將在台北市落實推動時間銀行的政策。李彥秀則表示，台灣去年照服人力缺口約5千6百人，今年更增加到1萬2千人。唯有透過時間銀行，將長照需求轉換為互助工作，貢獻己力並儲存志工時數，降低失能家庭負擔，也讓長輩對於長照有更多了解。

丁守中則強調，台灣人口老化速度世界居冠，今年3月底65歲以上老年人口331萬人、占總人口14.1%，3年後老人將突破400萬人大關，2026年老人人口更將超過20%，成為「超高齡社會」。但由於政府能量不足，近年來造成多起人倫悲劇，多半是照護者無力照顧，殺害受照顧親人，宛如楢山節考情節，令人唏噓。

他表示，未來只要政府放寬容積限制給予容積獎勵，會要求進行都更的建商必須預留底下樓層作為公共空間，可以做安養照護中心或日間托老中心，也可以作親子館，讓四代共融。此外，也會編列預算補助大力補助晨間運動團體及老人會等活動。高齡政策與長照政策並行，而不是只照顧長照就忘了健康的銀髮族。

未來將與楊志良、李彥秀合作，中央與地方分進合擊，落實時間銀行政策，打造台北成為一座「樂齡有照護、健康又快樂」的友善城市，絕不讓楢山節考的悲劇再次發生。

(中時電子報)