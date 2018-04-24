驚悚！3電影學生失蹤5星期　慘遭溶屍

2018年04月24日 18:19 中時電子報 何宜玲

上個月有3名墨西哥電影系學生遭通報失聯，至今已逾5個星期，墨西哥當局說他們3人恐遭暴打、虐待致死，由於他們遭到綁架虐殺的過程太過殘忍，遺體甚至被酸液溶解，引發當地民眾激烈抗議。

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導，墨西哥官員說，目前已逮捕參與犯案的其中2名嫌疑犯。全案仍在調查中，另有6名犯嫌在逃。

檢察官指出，這個強大的犯罪集團將3名電影系學生綁票殺害以後，還以酸液溶解屍體，企圖掩蓋受害者死亡的痕跡，手段相當殘忍。這是墨西哥販毒集團Jalisco New Generation Cartel的慣用手法。

就在媒體曝光整起綁架致死、遺體慘遭酸液溶屍的犯案細節以後，引起師生和民眾相當不滿，示威抗議。

法新社(AFP)報導說，3月19日3名就讀視聽媒體大學(University of Audiovisual Media)的電影系學生遭綁架失蹤，分別是25歲的Salomon Aceves Gastelum、20歲的Daniel Diaz和20歲的Marco Avalos。當天他們在墨西哥第2大城瓜達哈拉哈(Guadalajara)拍攝影片，在回程時遭犯罪集團攔截、綁架失蹤。

目擊者指出，有一群約6~8名的男子強迫他們上了另外一輛車，之後逃逸無蹤。

(中時電子報)