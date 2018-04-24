驚悚！3電影學生失蹤5星期　慘遭溶屍

墨西哥販毒集團的暴力犯罪、殘忍行徑引發當地民眾強烈不滿。目前墨西哥約有超過33000人失蹤，可能與犯罪集團涉嫌謀殺有關。(示意圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

上個月有3名墨西哥電影系學生遭通報失聯，至今已逾5個星期，墨西哥當局說他們3人恐遭暴打、虐待致死，由於他們遭到綁架虐殺的過程太過殘忍，遺體甚至被酸液溶解，引發當地民眾激烈抗議。

金正恩吐真心話：核武才是捍衛和平的安全保障

擬戰or演習？10架B-2轟炸機繞飛美中部城市上空

根據《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)報導，墨西哥官員說，目前已逮捕參與犯案的其中2名嫌疑犯。全案仍在調查中，另有6名犯嫌在逃。

檢察官指出，這個強大的犯罪集團將3名電影系學生綁票殺害以後，還以酸液溶解屍體，企圖掩蓋受害者死亡的痕跡，手段相當殘忍。這是墨西哥販毒集團Jalisco New Generation Cartel的慣用手法。

就在媒體曝光整起綁架致死、遺體慘遭酸液溶屍的犯案細節以後，引起師生和民眾相當不滿，示威抗議。

法新社(AFP)報導說，3月19日3名就讀視聽媒體大學(University of Audiovisual Media)的電影系學生遭綁架失蹤，分別是25歲的Salomon Aceves Gastelum、20歲的Daniel Diaz和20歲的Marco Avalos。當天他們在墨西哥第2大城瓜達哈拉哈(Guadalajara)拍攝影片，在回程時遭犯罪集團攔截、綁架失蹤。

目擊者指出，有一群約6~8名的男子強迫他們上了另外一輛車，之後逃逸無蹤。

(中時電子報)

文章來源：Three missing Mexican students were slain, their bodies dissolved in acid

北韓雖稱關閉核試場　現場仍有挖… 為學生圓日本夢 義大與松本首例…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。