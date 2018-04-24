《食尚玩家》主持群出走潮 浩角翔起爆：愷樂早下車！

阿翔與浩子錄影前談《食尚玩家》出走潮。

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中時

《食尚玩家》接連爆出老戰友出走潮，繼黃鐙輝停工休息後，再度傳出節目11年老戰友顏永烈也告別《食尚玩家》，並投入三立《愛玩客》主持群，浩角翔起今（24日）接受訪問，被問到昔日戰友紛紛出走，浩子覺得有點可惜，但他不認為是離開，「像彥均兜了一圈還是趕不走，離開後又回來了！」他解釋，這些人都是老戰友，「大家只是去外面，把刀磨更亮一點再回來。」他也說許久不見得愷樂，也是因為時間很難切，也離開《食尚》主持群。

對於顏永烈的出走，阿翔雖感不捨，「但是他有自己的目標與夢想，讓他到外面世界走一走也不錯。」話鋒一轉不忘拿浩子當比喻說：「他還不是去外面走一圈，還不是回來了！」笑翻現場人員。浩子透露，環遊世界回來就被告知要辦顏永烈離別KTV趴，當時才知道他要離開《食尚玩家》團隊，「知道他很喜歡演戲，剛好在這階段可以去完成任務。」

許久沒現身主持群的愷樂，阿翔透露，《食尚》節目錄影都是都是外景，主持人也不可能只有一個人，「愷樂公司之前有發片計畫，又安排她到內地做演出，時間上來說很難配合錄影。」浩子則說，愷樂有憋尿的問題，「每次出外景都會緊張到不敢喝水，尿也忍住。」他認為，這樣長久下來對身體會比較不好。

(中時 )

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