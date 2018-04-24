《中時晚間快報》吳茂昆為前進大陸 申請書填「中國台灣地區」

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎吳茂昆為前進大陸申請書填「中國台灣地區」

教育部長吳茂昆爭議不斷，吳茂昆深綠色彩濃厚，曾力挺太陽花學運，吳茂昆昨晚更聲名之所以在美國開設公司，是因為無法接受台灣必須透過大陸才能申請他國專利，才在美國申請PCT專利合作條約，一次涵蓋多國。不過藍委柯志恩今打臉吳茂昆，在申請國際專利的同一天也向大陸送了案子，甚至還自己在申請書上寫「中國台灣地區」，原來說的冠冕堂皇都是為了前進大陸。

◎北京推進統一可能用這4種模式

中共19大以後，輿論明顯感受到北京對台工作新變化。近期港媒提及北京推進統一進程四種可能模式。多維新聞網分析，「文武兼施」的政策或許是當前北京相對現實的統一方案。

◎ 加拿大多倫多疑遭恐攻至少10死15傷

加拿大多倫多發生疑似利用廂型車衝撞行人恐怖攻擊事件，目前已經造成10死15傷 嫌犯被逮。

25歲男性嫌犯米納西安（Alek Minassian）在犯案後遭警方趕到包圍，嫌犯也向警員大喊「朝我的頭開槍吧！我口袋有槍！」，在經過對峙後終於在當地時間下午2點被捕。

◎ 漫威英雄超威 18部總票房逾3900億台幣

2008年的5月，《鋼鐵人》替漫威宇宙做了開路先鋒，10年間，漫威拍攝了18部英雄電影，其中有5部票房超過10億美金(約台幣300億)，18部總票房超過130億美金(約台幣3900億)。隨著《復仇者聯盟：無限之戰》即將於全球登場，漫威勢必再創紀錄。而《復仇者聯盟：無限之戰》不僅是漫威十年代表作，它同時也是一個時代的結束，更是一個時代的開始，也因此，所有漫威英雄將會有令人耳目一新的表現。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報

校園「減塑向前」 減少使用2萬60… 縣長林明溱中寮鄉會勘各村農路、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。