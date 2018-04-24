《中時晚間快報》吳茂昆為前進大陸 申請書填「中國台灣地區」

2018年04月24日 18:13 中時電子報 綜合報導

◎吳茂昆為前進大陸申請書填「中國台灣地區」

教育部長吳茂昆爭議不斷，吳茂昆深綠色彩濃厚，曾力挺太陽花學運，吳茂昆昨晚更聲名之所以在美國開設公司，是因為無法接受台灣必須透過大陸才能申請他國專利，才在美國申請PCT專利合作條約，一次涵蓋多國。不過藍委柯志恩今打臉吳茂昆，在申請國際專利的同一天也向大陸送了案子，甚至還自己在申請書上寫「中國台灣地區」，原來說的冠冕堂皇都是為了前進大陸。

◎北京推進統一可能用這4種模式

中共19大以後，輿論明顯感受到北京對台工作新變化。近期港媒提及北京推進統一進程四種可能模式。多維新聞網分析，「文武兼施」的政策或許是當前北京相對現實的統一方案。

◎ 加拿大多倫多疑遭恐攻至少10死15傷

加拿大多倫多發生疑似利用廂型車衝撞行人恐怖攻擊事件，目前已經造成10死15傷 嫌犯被逮。

25歲男性嫌犯米納西安（Alek Minassian）在犯案後遭警方趕到包圍，嫌犯也向警員大喊「朝我的頭開槍吧！我口袋有槍！」，在經過對峙後終於在當地時間下午2點被捕。

◎ 漫威英雄超威 18部總票房逾3900億台幣

2008年的5月，《鋼鐵人》替漫威宇宙做了開路先鋒，10年間，漫威拍攝了18部英雄電影，其中有5部票房超過10億美金(約台幣300億)，18部總票房超過130億美金(約台幣3900億)。隨著《復仇者聯盟：無限之戰》即將於全球登場，漫威勢必再創紀錄。而《復仇者聯盟：無限之戰》不僅是漫威十年代表作，它同時也是一個時代的結束，更是一個時代的開始，也因此，所有漫威英雄將會有令人耳目一新的表現。

(中時電子報)