社子島開發案 北市府承諾「不會變成芭樂票」

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台北市長柯文哲力推社子島開發案，期間爭議不斷，更曾拜會內政部長葉俊榮求援，議員質疑是否又會有所變卦，都發局長林洲民則承諾，今年6月案件會進入內政部大會就是一個里程碑，開發案不會變成芭樂票，屆時柯文哲也將赴內政部說明。

台北市都發局24日至議會進行工作報告，議員陳政忠及陳慈慧關心社子島開發進度，都發局表示，市長柯文哲將在6月到內政部都委會報告，預計6月將進入大會，若一切順利，同月可審定主要計畫，8月則能審定細部計畫。

民進黨議員陳慈慧表示，社子島都市計畫要通過，也須經內政部土地徵收審議小組同意，但據她目前了解，開會時間還未確定，地政局坦言，時程確實未定，要等到主要計畫審定後，還有區段徵收計畫及環境影響評估，因此社子島開發案恐怕要再等等。

都發局長林洲民回應，柯文哲先前已拜會內政部長，6月確定前往內政部都委會討論，至於是否順利通過，林則自信表示，專案會議已經開過5次，釐清許多爭議，應該不會再耗費太多時間。

至於都市計畫審議通過後發布實施時程，以及社子島何時可以解除禁建？都市規畫科長葉家源表示，因為社子島涉及到區段徵收計畫，因此要等到區段徵收計畫後續實施，才能發布都市計畫主要、細部計畫，同步讓社子島解除限建。

(中時 )

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