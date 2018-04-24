學童拍「糖果工廠的祕密」探討麥寮環境 勇奪全國影展第二名

2018年04月24日 18:29 中時 周麗蘭

劇組11人最小的是三年級小朋友。（周麗蘭攝）

一座豪華工廠來了之後每天有糖果吃，但排放廢氣使人情緒暴躁，怎麼抉擇才好？鄰近麥寮六輕旁的興華國小全校43人，11名學生仿皮影戲拍攝「糖果工廠的祕密」訴說處境，但意見也兩極，多元思考與價值選擇讓這部10分鐘影片勇奪2018國際影展第二名。

劇組是小三到小六11名學生組成，因學校就六輕廠區附近，環境意識促使孩子們想說個故事，老師黃奕心、黃暄育幫助設計雷同情境，說出內心的困惑。

故事大綱是白雲村自從來一座工廠後，每天都可以吃到美味糖果，但大家脾氣越來越暴躁，不知道守護者會不會出現。

這支十分鐘動畫以剪紙皮影呈現，6000張照片花了學生們半年畫圖、剪紙、照相、配音，圖案都是2個三年級小朋友畫出來。

六年級學生張念庭、鄭羽岑說，小組成員對於工廠要不要毀滅就有兩種意見，4個希望毀滅，6個要留著，決定尊重所有人的意見，做了一個開放性結局。

這支短片從全國68支影片闖關進入15強，再進入最後8強，4日公布名次時，11名學生都前往台北等候揭曉，聽到第三名還沒消息以為槓龜，公布奪得第二名時全體瘋狂尖叫。

第一名、第三名、第四名各是台北市、台南市、台中市的團隊。偏遠小校興華國小在資源不足情況下突圍成功，用心與毅力可佩，縣長李進勇24日特別接見勉勵。

指導老師黃奕心表示，透過小孩子的眼光，用輕鬆、充滿創意的方式來解決問題，反思家鄉的環境議題，對老師來說是挑戰，對學生而言很好玩。

黃奕心說，製作過程讓孩子了解每個人的想法不同也沒關係，要關注家鄉議題，也要尊重多元思考與價值選擇。

(中時 )