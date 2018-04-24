日管處挺紅茶標章　催生高CP值紅茶

2018年04月24日 18:46 中時 沈揮勝

認標章不怕買到仿貨。（沈揮勝攝）

「日月潭紅茶」產地證明標章，已發出超過25萬枚。（沈揮勝攝）

「日月潭紅茶」結合「日月潭精品咖啡」。（沈揮勝攝）

有標章認證之日月潭紅茶品質佳、管控嚴格。圖為魚池鄉會廠區作業情形。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶手摘一心二葉，尤重品質。（沈揮勝攝）

日月潭紅茶主產地在魚池鄉。魚池鄉公所為保障茶農與消費者雙方權益，2011年起推動「日月潭紅茶產地證明標章」，3月初流水編號發出第25萬枚，並增QR cord以利掃描查詢。此正面作法，日管處叫好！並在5月即將出版的簡訊季刊中，專文推薦給遊客，更希望透過認證提升品質，催生高CP值紅茶。

魚池鄉目前栽培有大葉種、台茶18號、台茶21號及台灣山茶等適合製造紅茶的茶園約500公頃，已申請通過「日月潭紅茶」產地證明標章的機構或茶農超過60戶，只要有這個標章的茗品，都是「正港」且通過藥檢的日月潭紅茶。

至於有部分廠商或產品，命名時冠以「日月」兩字，讓人直接與日月潭做出聯想，不能說是對或錯，但卻容易讓觀光客或消費者，誤以為是日月潭紅茶之惟一或正統指標，對其他茶農有失公平。

因此，鄉公所、日管處與都建議，應以認標章為準，以維護生產者與消費者權益，促進經濟與產業發展，保護原產地農產品不被仿冒、加值實體農產品價值。

(中時 )