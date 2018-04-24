外木山長泳賽　林右昌將下水行銷基隆風光

基隆外木山長泳賽將於今年6月10日在外木山海域登場，除了邀請民眾共襄盛舉，基隆市長林右昌表示，今年將親自下水參賽，行銷基隆山海風光，也展現基隆人的好客與熱情。（李其樺攝）

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基隆外木山長泳賽將於今年6月10日在外木山海域登場，除了邀請民眾共襄盛舉，基隆市長林右昌表示，今年將親自下水參賽，行銷基隆山海風光，也展現基隆人的好客與熱情。

林右昌表示，基隆外木山長泳賽連續舉辦多屆，比賽地點外木山海域曾榮獲教育部體育署辦理「10大魅力水域票選活動第一名」。不過去年因為62水災和颱風因素，外木山長泳賽被迫停辦一次，今年再度舉辦，他也會下水參加，幫選手們加油打氣。

教育處長陳素芬指出，外木山海上長泳路線從基隆外木山漁港海興游泳協會旁下水，沿海岸，游至本市大武崙澳底沙灘，全程約3200公尺，今年一律採網路方式報名，即日起至5月4日晚上8點報名截止，另外僅接受團體報名，請以社團或機關團體為單位報名，每一團體最少3人始得報名，且下水時必須每3人為一組。

陳素芬表示，凡國內外愛好海泳，年滿10歲以上身體健康，具有長泳能力者，以機關團體、社團為單位團體報名，未滿20歲需附家長或監護人同意書，並由報名單位指派具有救生技術能力之成年人全程陪同負責安全。

基於安全考量，當報名人數達3000人時則立即停止受理報名作業。大會隨時於報名網站公告受理報名人數，報名費為每人新台幣600 元整，身障人士每人新台幣300 元整。請於 5 月4日前，使用網路列印繳費單繳費，若未於期限內完成繳費視同放棄報名資格。

另外，承辦單位基隆中山高中今年在學校網頁成立「2018年基隆外木山海上長泳粉絲專頁」，提供泳客交流平台，志工團會即時轉發活動訊息。

(中時 )

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