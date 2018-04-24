安心亞泳池涼一下 是元介、納豆一起爽笑

是元介（左起）、安心亞、納豆，在日月潭拍戲很享受。（mm2滿滿額娛樂提供）

友善列印
中時
《殺手不笨》拍攝接近尾聲。（mm2滿滿額娛樂提供）

新加坡導演梁志強首部台灣電影《殺手不笨》拍攝已接近尾聲，經歷1個多月在台中的動作槍戰、爆破逃亡戲，殺手們終於可以享受退休生活了！大隊今天移師南投日月潭高級飯店日月行館，拍攝片中結局重頭戲，是元介、納豆甩去厚重殺手裝扮，坐在泳池畔欣賞日月潭的靜謐山湖美景，身旁還有安心亞、Apple美女作伴，讓大家直呼「太享受了啊！」

是元介、納豆片中成功脫離殺手組織的掌控，回歸平凡生活，手上不再拿槍，改拿冰涼果汁。安心亞跟Apple也有福同享，4人在泳池邊嬉鬧玩水，臉上的笑意藏不住，看得梁導都羨慕得想跳下去涼一下，連在這場戲不用出現的Gadrick也到現場湊熱鬧當觀光客。

要到日月潭拍戲，是元介跟安心亞比誰都興奮，兩人身為台灣人卻從沒去過日月潭，納豆搞笑嗆兩人「有夠俗，台灣人沒來過日月潭」。是元介前年拍電影《老師，你會不會回來》long stay南投一個多月，但工作滿檔沒機會一覽日月潭美景，當他得知要去日月行館拍攝時，心情就非常興奮，到了現場馬上被湖光山色震攝，直呼「今天不像來拍戲，根本是來度假的」。安心亞則大讚窗外景色，表示「好適合拍古裝劇，充滿詩情畫意的感覺」。

(中時 )

女神天心穿著縷空泳裝 深溝爆乳… 「蟑螂」譬喻史達林 《殘酷的溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。