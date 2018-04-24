安心亞泳池涼一下 是元介、納豆一起爽笑

2018年04月24日 18:39 中時 潘鈺楨

《殺手不笨》拍攝接近尾聲。（mm2滿滿額娛樂提供）

新加坡導演梁志強首部台灣電影《殺手不笨》拍攝已接近尾聲，經歷1個多月在台中的動作槍戰、爆破逃亡戲，殺手們終於可以享受退休生活了！大隊今天移師南投日月潭高級飯店日月行館，拍攝片中結局重頭戲，是元介、納豆甩去厚重殺手裝扮，坐在泳池畔欣賞日月潭的靜謐山湖美景，身旁還有安心亞、Apple美女作伴，讓大家直呼「太享受了啊！」

是元介、納豆片中成功脫離殺手組織的掌控，回歸平凡生活，手上不再拿槍，改拿冰涼果汁。安心亞跟Apple也有福同享，4人在泳池邊嬉鬧玩水，臉上的笑意藏不住，看得梁導都羨慕得想跳下去涼一下，連在這場戲不用出現的Gadrick也到現場湊熱鬧當觀光客。

要到日月潭拍戲，是元介跟安心亞比誰都興奮，兩人身為台灣人卻從沒去過日月潭，納豆搞笑嗆兩人「有夠俗，台灣人沒來過日月潭」。是元介前年拍電影《老師，你會不會回來》long stay南投一個多月，但工作滿檔沒機會一覽日月潭美景，當他得知要去日月行館拍攝時，心情就非常興奮，到了現場馬上被湖光山色震攝，直呼「今天不像來拍戲，根本是來度假的」。安心亞則大讚窗外景色，表示「好適合拍古裝劇，充滿詩情畫意的感覺」。

(中時 )