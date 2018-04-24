奈及利亞總統購買A-29攻擊機 引發憲政爭議

A-29輕型攻機的銷售量愈來愈好，這也可影響美國空軍的輕攻擊機決定。(圖/巴西航工)

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中時電子報

奈及利亞剛剛和美國政府支付4.96億美元，這是購買12架2架A-29超級大嘴鳥飛機(super tucano)的價錢。然而此事在奈及利亞國會裡卻引起參議員的抨擊，因為這筆錢沒有經過國會審理，而是總統動用「石油專戶」中撥款，於法不合。

全非洲新聞(all africa)報導，奈及利亞總統穆罕默德．布哈里(Muhammadu Buhari)向美國申購12架A-29超級大嘴鳥飛機輕攻擊機，以對抗日益猖獗的博科聖地恐懼組織與IS殘黨，這批飛機將會在2020年到齊。

此事本身沒有什麼爭議，不過程序出了問題，布哈里總統迴避了國會預算監督，而是從石油專戶中直接撥款。奈及利亞是石油輸出國，賣原油會有既定的專戶，屬於國庫之一，因此總統的決定等於是私自動用國庫。此事在奈及利亞國會造成嚴重爭議，在野的人民民主黨國會議員指責總統違法違憲，交易也不應算數，打算向美國追回金額。

人民民主黨認為，布哈里如此快速的批准巨額資金，是為了請支美國總統川普對他地位的支持。

A-29大嘴鳥是巴西航空所設計製造的渦輪螺旋槳攻擊機，然而它的操作成本很低，滯空時間很長，很適合低強度的戰場觀察與支援攻擊，在反恐戰爭中相當好用，因此近年的銷售額相當不錯，特別是美國特種作戰司令部代購了一批A-29交給阿富汗政府軍，以掃蕩塔利班殘部，目前阿富汗的轟炸任務已有三分之一是A-29執行的。

(中時電子報)

文章來源：Nigeria: Withdrawal of $496m Tucano Aircraft - Outraged Senators Head for Showdown With Buhari

文章來源：A-29s Carry Out One Third of Afghan Airstrikes

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