屏東大學開發全國首套眼動VR海洋實境系統

2018年04月24日 18:50 中時 潘建志

屏東大學開發海洋生物眼動虛擬實境學習系統，小朋友戴上VR眼鏡彷彿身在海洋世界。（潘建志攝）

屏東大學開發海洋生物眼動虛擬實境學習系統，小朋友戴上VR眼鏡彷彿身在海洋世界。（潘建志攝）

不用下海就能體驗海底世界！屏東大學科普傳播學系傳播與認知實驗室花了半年時間，開發全國第一套海洋生物眼動虛擬實境學習系統，只要戴上VR眼鏡，就能以眼睛進行控制，身歷其境在和魚兒互動，認識各種生物。

科普系助理教授吳聲毅說，這套系統是國內少見結合VR（擴增實境技術）與眼動分析技術的系統， 學生戴上VR眼鏡後，完成眼動校對，接著就能以眼球控制方向，在海中悠游。未來還會升級，增加和魚的互動甚至能對話。

系統分為學習、遊戲、挑戰3種模式，讓學生從中認識各種生物，學習其相關知識。系統也能即時分析學童過程中的眼動訊號，繪製熱區圖、軌跡圖等，讓老師能分析學生的學習生理反應，了解其學習情形。

屏大附小學生林家禾玩過之後直呼有趣，表示這是第一次玩眼睛控制的遊戲，剛開始不太適應，但很快就「上眼」了。雖然用眼睛控制很累，但不用下海就能欣賞美麗的海底景色，還能學到很多魚的資料，非常棒。

屏東大學副校長林曉雯說，台灣四面環海，學生們的海洋知識卻不足，現在國小到國中階段課本很少介紹海洋生物，科普系因此以海洋為主題開發這套系統，希望讓學生更加了解海洋。

(中時 )