屏東大學開發全國首套眼動VR海洋實境系統

屏東大學開發海洋生物眼動虛擬實境學習系統，小朋友戴上VR眼鏡彷彿身在海洋世界。（潘建志攝）

友善列印
中時
屏東大學開發海洋生物眼動虛擬實境學習系統，小朋友戴上VR眼鏡彷彿身在海洋世界。（潘建志攝）
屏東大學開發海洋生物眼動虛擬實境學習系統，小朋友戴上VR眼鏡彷彿身在海洋世界。（潘建志攝）

不用下海就能體驗海底世界！屏東大學科普傳播學系傳播與認知實驗室花了半年時間，開發全國第一套海洋生物眼動虛擬實境學習系統，只要戴上VR眼鏡，就能以眼睛進行控制，身歷其境在和魚兒互動，認識各種生物。

科普系助理教授吳聲毅說，這套系統是國內少見結合VR（擴增實境技術）與眼動分析技術的系統， 學生戴上VR眼鏡後，完成眼動校對，接著就能以眼球控制方向，在海中悠游。未來還會升級，增加和魚的互動甚至能對話。

系統分為學習、遊戲、挑戰3種模式，讓學生從中認識各種生物，學習其相關知識。系統也能即時分析學童過程中的眼動訊號，繪製熱區圖、軌跡圖等，讓老師能分析學生的學習生理反應，了解其學習情形。

屏大附小學生林家禾玩過之後直呼有趣，表示這是第一次玩眼睛控制的遊戲，剛開始不太適應，但很快就「上眼」了。雖然用眼睛控制很累，但不用下海就能欣賞美麗的海底景色，還能學到很多魚的資料，非常棒。

屏東大學副校長林曉雯說，台灣四面環海，學生們的海洋知識卻不足，現在國小到國中階段課本很少介紹海洋生物，科普系因此以海洋為主題開發這套系統，希望讓學生更加了解海洋。

(中時 )

金門真是「戰地」 太湖也出土未… 這個科系最「名過其實」？網：70…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。