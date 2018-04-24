「蟑螂」譬喻史達林 《殘酷的溫柔》獲7國聯合投資

《殘酷的溫柔》重批俄國長期蹂躪他國的可恥霸權。（海鵬提供）

友善列印
中時
《殘酷的溫柔》獲歐洲七國金援。（海鵬提供）

電影《殘酷的溫柔》去年入選坎城競賽片的烏克蘭電影，該片雖獲法國、德國、荷蘭、烏克蘭及遭批判的俄羅斯等七國聯合投資，導演瑟蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）仍以「蟑螂」形容前蘇聯領導人史達林，辛辣出手讓不少國際媒體叫好。有趣的是，理工出身的洛茲尼察，曾是AI機器人工程師，他的劇本肌理精準、拍片嚴格講效率，宛如「烏克蘭楊德昌」。

洛茲尼察精通俄、英及日語，並以優異成績畢業於基輔理工學院，在烏克蘭科學研究所擔任AI（人工智慧）工程師。他因為對影像的熱愛，毅然放棄高薪，轉戰電影導演，先後橫掃10多個國際影展大獎。洛茲尼察這段由工程師轉執導筒的經歷，曾多次被國際媒體拿來與台灣導演楊德昌相提並論。特別的是，受過科學訓練的他，對電影細節的要求超乎想像。他這部長達140分鐘的新片《殘酷的溫柔》，劇本便每20分鐘就有事件發生，每45分鐘更進入另一波轉折，引領觀眾進入一趟奇異旅程，不到最後無法預知結局。影片也入圍今年坎城影展「一種注目」開幕片。

《殘酷的溫柔》故事改編自俄國文豪杜斯妥也夫斯基小說，劇情描述一名女子因為收到從丈夫獄中退回的包裹，上面寫著「查無此人」，因此決定遠赴西伯利亞監獄，尋找丈夫下落，卻發生一連串匪夷所思的遭遇。人文涵養豐沛的洛茲尼察，以女主角遭受到的不人道對待，辛酸反映俄國官僚社會中，女性常遭受欺凌的弱勢處境。他不僅在拍片中拍出了蘇聯時期的風聲鶴唳，更將官僚的惡行惡狀全都搬上大銀幕，讓人看得宛若置身實境，獲得英國《每日電訊報》盛讚「緊張不安卻又引人入勝」，英國《衛報》更是奉上滿分好評。電影將於5月4日在台上映。

(中時 )

安心亞泳池涼一下 是元介、納豆… 艾美亞當斯再當記者 拼湊謎樣過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。