「蟑螂」譬喻史達林 《殘酷的溫柔》獲7國聯合投資

2018年04月24日 18:50 中時 潘鈺楨

《殘酷的溫柔》獲歐洲七國金援。（海鵬提供）

電影《殘酷的溫柔》去年入選坎城競賽片的烏克蘭電影，該片雖獲法國、德國、荷蘭、烏克蘭及遭批判的俄羅斯等七國聯合投資，導演瑟蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）仍以「蟑螂」形容前蘇聯領導人史達林，辛辣出手讓不少國際媒體叫好。有趣的是，理工出身的洛茲尼察，曾是AI機器人工程師，他的劇本肌理精準、拍片嚴格講效率，宛如「烏克蘭楊德昌」。

洛茲尼察精通俄、英及日語，並以優異成績畢業於基輔理工學院，在烏克蘭科學研究所擔任AI（人工智慧）工程師。他因為對影像的熱愛，毅然放棄高薪，轉戰電影導演，先後橫掃10多個國際影展大獎。洛茲尼察這段由工程師轉執導筒的經歷，曾多次被國際媒體拿來與台灣導演楊德昌相提並論。特別的是，受過科學訓練的他，對電影細節的要求超乎想像。他這部長達140分鐘的新片《殘酷的溫柔》，劇本便每20分鐘就有事件發生，每45分鐘更進入另一波轉折，引領觀眾進入一趟奇異旅程，不到最後無法預知結局。影片也入圍今年坎城影展「一種注目」開幕片。

《殘酷的溫柔》故事改編自俄國文豪杜斯妥也夫斯基小說，劇情描述一名女子因為收到從丈夫獄中退回的包裹，上面寫著「查無此人」，因此決定遠赴西伯利亞監獄，尋找丈夫下落，卻發生一連串匪夷所思的遭遇。人文涵養豐沛的洛茲尼察，以女主角遭受到的不人道對待，辛酸反映俄國官僚社會中，女性常遭受欺凌的弱勢處境。他不僅在拍片中拍出了蘇聯時期的風聲鶴唳，更將官僚的惡行惡狀全都搬上大銀幕，讓人看得宛若置身實境，獲得英國《每日電訊報》盛讚「緊張不安卻又引人入勝」，英國《衛報》更是奉上滿分好評。電影將於5月4日在台上映。

(中時 )