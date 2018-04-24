這個科系最「名過其實」？網：70級分考進去畢業領22K

2018年04月24日 18:57 中時電子報 莊楚雯

近年來大學科系五花八門，系所網頁也介紹得天花亂墜、畢業即就業，好像念完就會起飛賺大錢。但《批踢踢實業坊》上有網友認為，實際學到的很多都是產業上根本用不到的東西，科系名稱聽起來很酷很威風，出來工作的薪水卻很廢。根據他的觀察，「獸醫系」及「生科系」榮登他心中最名過於實的兩大科系。

首先，這名網友表示，獸醫系在前幾年被新聞炒作之下分數飆高，想說沒辦法考上醫學系、念個獸醫系也不錯，都有一個醫字聽起來就是非常體面的工作。「但聽唸出來的人說一般動物醫院受僱醫師薪水少的可憐，中南部大概35K，台北好一點有40K，但也聽說有台北只願意給28K，台大動物院實習醫師甚至只有22K」，薪資大輸醫字輩的醫學系、牙醫系、藥學系。

(翻攝自PTT)

「一日生科，終身科科」的生科系，更讓原PO笑說「幾十年前以為生科生技產業是明日之星，當時甚至有可以上牙醫系的人跑去念生科系。結果事實證明，87%的人悔不當初」，只能給出猴子般的薪水，想當年分數一度讓人看不見車尾燈，現在薪水也是看不見別人的車尾燈。

(翻攝自《靠北生科》)

對此，網友們認為不只獸醫跟生科，其他科系也一樣，「設計系，最近一堆東西都要冠上文創，設計師起薪還不都22k起」、「餐旅系也是，出來工作還會被高中生臨時工搶走」、「政治系！政治人物都第二代、不然就網紅」、「企管啦，專業在哪都不知道」。

(中時電子報)