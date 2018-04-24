艾美亞當斯再當記者 拼湊謎樣過去

2018年04月24日 18:53 中時 潘鈺楨

艾美亞當斯（Amy Adams）繼在DC電影中演出超人的記者女友露易絲蓮恩，在HBO全新原創共影集《SHARP OBJECTS》飾演記者卡蜜兒。《SHARP OBJECTS》根據吉莉安弗琳（Gillian Flynn）的同名暢銷小說改編，故事描述卡蜜兒回到故鄉報導當地兩名青少女的謀殺案，同時試圖拼湊出她的過去，因為她發現自己與兩名被害者有很多相似之處。

演員陣容還包括派翠西亞克拉克森（Patricia Clarkson）、克里斯梅西納（Chris Messina）、Eliza Scanlen、伊莉莎白柏金絲（Elizabeth Perkins）、麥特卡文（Matt Craven）、亨利茲尼（Henry Czerny）、Taylor John Smith、蘇菲亞莉莉絲（Sophia Lillis），以及梅德森戴文波特（Madison Davenport）。

《SHARP OBJECTS》是由Entertainment One與Blumhouse Television共同製作。尚馬克瓦利（Jean-Marc Vallée）將執導全劇共8集，同時參與剪輯。執行製作人包括傑森布倫（Jason Blum） 、Charles Layton、Jessica Rhoades、艾美亞當斯、尚馬克瓦利、Nathan Ross，以及Gregg Fienberg。《SHARP OBJECTS》共8集，將在7月於HBO和HBO HD頻道全台首播。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )