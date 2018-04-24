高衣Q第一夫人之爭！布麗姬大膽穿拼小18歲梅蘭妮亞

2018年04月24日 18:56 中時電子報 蔡萱

美法第一夫人高衣q穿著成為焦點。(圖/路透)

布麗姬已抵美國便以亮眼粉嫩色現身。(圖/美聯社)

法國總統馬克宏偕夫人布麗姬23日展開美國國是訪問，向來和馬克宏私交甚篤的美國總統川普也以高規格接待，馬克宏此行訪美備受禮遇，凸顯美法友好的關係。除此之外，各以不同風格的高衣Q聞名的美法第一夫人再次相聚也引發關注，布麗姬頻頻換上大膽的粉色系洋裝，力拼小她18歲、低調優雅的梅蘭妮亞，也讓雙姝成為這場國是訪問的另類焦點。

法國總統馬克宏偕妻子布麗姬此趟訪問，是川普上任以來首次有外國元首進行國是訪問，也將是川普首度舉辦國宴。64歲的布麗姬向來以時尚衣著風格著稱，在一抵達美國華盛頓後，便以一身亮眼、大膽的Louis Vuitton粉紅色大衣，搭配幹練的黑色窄管褲現身。

布麗姬大膽穿LV粉色系大衣。(圖/美聯社)

布麗姬和馬克宏抵達華盛頓。(圖/路透)

布麗姬。(圖/路透)

隨後和美國總統川普夫妻見面時，便換上一樣是她最愛品牌Louis Vuitton的充滿春天氣息粉黃色大衣，並搭配同色系洋裝以及黑色漆皮高跟鞋。

至於在白宮迎接來自法國貴賓的美國第一夫人梅蘭妮亞，也不負向來是時尚指標的美譽，以價值2,790美元的Givenchy斗篷，裡面則穿著義大利奢侈品牌Dolce & Gabbana的黑色洋裝，搭配她最常穿的牌子Christian Louboutin黑色漆皮細高跟鞋，以及Christian Dior的手拿包現身，展顯低調優雅的女主人的風範。

兩位夫人都以高衣Q聞名，再次相聚成為場邊焦點。(圖/路透)

美法第一夫人過去在外交場合出現都成為鎂光燈的焦點，儘管2人相差18歲卻各以不同的風格以及優雅的著衣品味各展特色，64歲已為祖母的布麗姬，靠著高衣Q絲毫不輸身為前模特兒、47歲的梅蘭妮亞，當然此次再會兩人也不分伯仲成為了場邊「嬌」點。

美法元首一起種樹象徵兩國的友好。(圖/路透)

馬克宏與布麗姬訪美第一天就受到美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞高規格的接待，兩對第一夫妻還搭乘直升機前往維農山莊，一起享用輕鬆、浪漫的私人晚宴。白宮也表示在此處設宴意義非凡，代表著法國是美國首個盟友的「獨特地位」。

川普是近百年來首位未在上任第一年邀請外國領袖國是訪問的美國總統，首位國是訪問的邀請函就發給馬克宏，也凸顯美法友好的關係。私交甚篤的兩人日前才聯手英國對敘利亞空襲，這次也就美軍繼續留在敘利亞以及伊朗和協議等議題進行討論，馬克宏伉儷接下來還有2天行程，包括明晚萬眾矚目的國宴。

(中時電子報)