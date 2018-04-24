桃園農博為全能機器人國際邀請賽暖身

綠色方舟展館呈現智慧農業的應用。(市府提供)

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中時
呂筱蟬

2018桃園農業博覽會共有6大主題、25個展區，其中「智慧科技專區」包括「氣象殿堂」、「綠色方舟」、「創新農機」及「好客食堂」4大展館，展館各有特色，「氣象殿堂」外觀以日、月、各種結晶體為設計，展覽結合4D投影、pepper機器人等，以及「節氣幻境」觸控體驗牆，讓遊客了解24節氣變換及相應農作物。「綠色方舟」呈現智慧農業的應用，像是結合風力與太陽能的智慧電網、風光互補蓄能供電車。

「創新農機」邀請改良場所、特色農機廠商，展出新型農業機械及優質農產品，展現台灣農業機械的研發成果。「好客食堂」以客家四炆四炒概念，提供各式粄食類粢粑、客家嫩仙草等美食，外觀採綠建築設計，將太陽能板納入建築及結構，展區本身所需電力自給自足，展區內還有展示小型植物工廠，品嘗美食同時，也能瞭解桃園新農業的智慧科技！

4月28日「奔跑吧！四合一戰士！」邀請全國唯一的機器人觀光工廠－「祥儀機器人夢工廠」專業講師前來現場教學，結合「好客食堂」發電特色，帶領15組學員共30人組出機械暴龍，還能變化成機器人、鑽土機、獨角仙等造型，同時也為將於10月19日至21日，在桃園巨蛋登場的「2018 TIRT全能機器人國際邀請賽」暖身。

(中時 )

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