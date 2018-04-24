盧秀燕提護兒反空汙 中市府：已做努力

2018年04月24日 19:28 中時 張妍溱

國民黨台中市長參選人盧秀燕24日參加網路直播，除了提出托幼安心政見成立跨局處與府會合作的「幼兒安全委員會」，現場扮「氣象主播」播報空汙對人民嚴重性，直批政府「反核神主牌」錯誤能源政策導致中部人民用肺發電，市府回應，已督促中火提早新建2座燃氣機組，斷絕火力全開狀況。

「大家好，我是氣象主播盧秀燕為您播報最新氣象」，因近日鋒面通過台灣，出現下雨現象藉由雨水可凈化環境，空氣會更加清新稱為「雨除作用」。她表示，中火發電「中電北送」台中市空品不好「人為」製造，尤其中火有10部機組「火力全開」過度發電造成空汙殘害人民身體健康，若當選市長改善空汙問題。

「加強把關托嬰、托幼環境安全」，盧秀燕說明，目前市政府以社會局、教育局管理托幼環境，她認為不足，因高風險家庭、虐兒事件頻傳，建議加入民政、警察系統可24小時運作，提升縱向及橫向面把關，主張成立跨局處的「幼兒安全委員會」，透過整合市府各部門資源有效守護幼托環境。

「改善教保人員工作條件」盧秀燕指出，幼托人員月薪資約2萬多元普遍偏低，且沒有正式的幼師在職訓練管道，另師生比例建議把2至3歲幼托的師生比從1比8降為1比6；3至6歲則是1比15降為1比12；若當選市長將研擬相關補助措施編列預算。

新聞局長卓冠廷回應，市府採86項防制措施，包括全國最嚴管制生煤自治條例，督促台中火力發電廠4年減4成生煤量，促使中火新建2座燃氣機組斷絕火力全開的可能；社會局則指出，市府已設「兒童及少年福利與權益保障委員會」，林佳龍是召集人與現行機制將疊床架屋，無實質幫助。

(中時 )