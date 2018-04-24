櫻桃幫主唱合體Zayin主唱！ 追櫻花跑9000公里

查查穿上和服吸引眾多觀光客拍照。（滾石）

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中時
原子邦妮追櫻花追了一年。（滾石）
Yalu出借古董車助陣。（滾石）

原子邦妮歌曲〈#imissyousobad〉睽違一年才推出MV，為了歌詞中的「飄著櫻花雪」，決定要把畫面真實呈現，橫越9千多公里到日本、紐西蘭，捕捉南北半球不同的春櫻時間，整支ＭＶ耗時半年，從去年11月在紐西蘭拍攝南半球的櫻花，直到今年4月再到日本拍攝北半球的春櫻，才完成這支浪漫MV。

歌曲請來原子邦妮團員羽承的前夥伴、Zayin樂團主唱Yalu跨刀獻聲，由於原子邦妮主唱是「櫻桃幫」主唱查查，歌曲推出後搭上先前的樂團復出風潮，曾引起廣大討論度。

MV取景地包括伏見稻荷神社的千本鳥居、京都有名的櫻花景點哲學之道、清水寺、二年阪等地，像是金閣寺、奈良也入鏡；紐西蘭則是到北島的佛光山拍攝櫻花。畫面雖唯美，但其實難度相當高，半年前就要開始關注花期，光日本的櫻花就花五天拍攝。有趣的是，查查在MV中穿著華麗的長袖振袖和服，但因穿著費時，花兩小時才穿好，在外等候的團員羽承一度以為她走失，差點要報警，跟店員數度比手畫腳，才等到查查穿好和服出現，抵達拍攝地點後，來自世界各國的觀光客竟然排隊搶和查查合照。

而拍攝完成後脫下和服時，居然只花十秒不到，讓查查笑說：「穿兩個小時，脫十秒。」他們到奈良拍攝時也不忘和小鹿互動，查查表示，拍攝時小鹿很不受控，一直鞠躬要鹿餅吃，太慢還會輕輕推人催促。

(中時 )

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