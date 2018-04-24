民團體檢公民參與 中市府：2015年推動參與式預算執行率100％

2018年04月24日 19:36 中時 盧金足

台灣公民參與協會、跨黨派市議員及台中市公民會館協會24日體檢台中推動公民參與政策。（盧金足攝）

台灣公民參與協會、跨黨派市議員及台中市公民會館協會24日體檢台中推動公民參與政策，市議員楊正中質疑參與式預算獲選計畫實際執行率僅55％；市議員江肇國強調，中區參與式預算提案全部完成；市府表示，2015年開始參與式預算，選出6案已執行完成，執行率達100％，目前公民提案持續執行中。

民團與市議員24日公布「全國公民參與調查報告書」草案，台灣公民參與協會理事長何宗勳對市府提出未設公民參與預算專責單位，及環評、文資保存、土地徵收等重要會議應開放公民旁聽等訴求。

台中市公民會館協會理事長傅東森表示，「公民參與」不是要奪走政府權力，而是要讓公共事務發展更完善，市府推動參與式預算僅300萬應該要增加，鼓勵青年及家庭參與。

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民政局表示，為實踐全民政治，讓公民參與公共預算規畫，2015年開始於中區試辦，已擴展到全市6區，涵蓋市區及山海屯等地，由民眾提出執行方案，經設籍民眾票選決定出可執行方案。

其中，2016年選出24案，除5案由提案人撤回，其餘已完成11案，並有8案持續執行，非如議員所指將相關預算用於宣傳辦活動；市府舉公民提案將中區中山路257巷破舊不平整的柏油路面，重新舖設具有在地意象的透水磚，提升通行安全，與毗鄰的柳川整治工程相輝映，整體市容景觀。

民政局也表示，為讓參與式預算的提案更具可行程，去年起初審階段已納入科長級以上主管，確保方案合乎法規，未來也將研擬成立跨局處推動小組，讓參與式預算的提案推動更加完善。

另針對議員所指資料提供部份，市府強調，一切均依法辦理。

(中時 )