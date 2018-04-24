康國義馴化有成 彰化埔心還有草莓可以採

2018年04月24日 19:48 中時 鐘武達

康國義無毒草生栽培的草莓，即使到了夏天還是長得很「健康」。（鐘武達攝）

這裡還有草莓可以採！彰化縣埔心鄉青農康國義花了近10年時間將草莓馴化，改良過的品種能夠在平地育苗，產期也延長至少1個月，他的草莓園經常吸引親子享受摘採樂趣，更有農民專程前來拜師學藝，因為不收費，於是有學員送來維士比與維他露當束脩。

康國義曾是美髮師，對農業有興趣，多年前從北部回到埔心家鄉利用小小農地從事無毒草生草莓的栽種。他說，台灣到處都有草莓園，但草莓適合溫涼氣候，一般是在高冷地育苗，為了在平地種出好吃的草莓，便投入草莓馴化研究，希望克服草莓育苗的環境限制。

他說，讓草莓突破平地夏天炎熱的氣候，慢慢的培育出抵抗炎熱的種苗，這就是「馴化 」；育苗期間，還要確定母株不帶病菌，而最佳的馴化方法就是讓草莓找到自己生長的方式 。

在炎熱的氣候培育出具抗病力的草莓種苗 ，康國義同時採用無毒管理農法，不噴灑農藥及化肥，草莓一樣可以生長並結果。但他說，缺點是「自然農法栽種草莓不使用生長激素，果實比較小，不上相」，「但這才是內行人要的味道」。

現在已是炎炎夏天，台灣各地草莓產季幾乎都已經結束，但康國義的草莓園還是有草莓可以採。他說，原本他的草莓產期可以到8月，但今年因大量將母株贈送給學員們育苗，為此產期預估將縮短只到5月底。

(中時 )