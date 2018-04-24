打造安居城市　基隆每年投入200萬裝住宅警報器

為防範住宅火災造成人命傷亡，基隆市政府從去年起加強推動免費安裝住宅用火災警報器，基隆市長林右昌表示，希望在5年內讓總安裝率達到5成，打造基隆成為一個安居城市。（李其樺攝）

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為防範住宅火災造成人命傷亡，基隆市政府從去年起加強推動免費安裝住宅用火災警報器，基隆市長林右昌表示，希望在5年內讓總安裝率達到5成，打造基隆成為一個安居城市。（李其樺翻攝）
為防範住宅火災造成人命傷亡，基隆市政府從去年起加強推動免費安裝住宅用火災警報器，基隆市長林右昌表示，希望在5年內讓總安裝率達到5成，打造基隆成為一個安居城市。（李其樺翻攝）

為防範住宅火災造成人命傷亡，基隆市政府從去年起加強推動免費安裝住宅用火災警報器，基隆市長林右昌表示，希望在5年內讓總安裝率達到5成，打造基隆成為一個安居城市。

林右昌指出，基隆市的老舊社區、平房很多，多半是救災困難地區，安裝住警器對於及早發現火警有很大幫助，「民眾住的安全不能等待！」從去年開始逐年編列經費200萬元來為市民裝設住警器，讓每位市民都能住得安心。

消防局長陳龍輝指出，基隆市住宅總戶數計15萬餘戶，應設置住警器者有8萬餘戶，基隆市從2013到2014年都只安裝1300餘只左右；2015年執行免費安裝2715只；前年執行免費安裝2080只，去年度免費安裝7689只，目前為止基隆市共安裝住警器1萬5090只，裝置率達18.31%。

陳龍輝表示，今年3月中正區立德街發生火警，有賴住警器運作，住戶才能及時逃生，今年將在仁愛區和七堵區免費安裝住警器，預計在2021年基隆市住警器安裝率可達50.3%。

(中時 )

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