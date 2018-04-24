正義警揭發長官 自己涉偷拍判緩刑確定

友善列印
中時

前台北市警局交通大隊大安分隊陳姓警員，多年曾因勇敢揭發長官在女同事內衣褲上塗精，被譽為正義警員，但去年7月底，自己卻在分隊女廁裝針孔偷拍兩名女同事，他不服一審依妨害秘密罪判他2月徒刑，可易科罰金判決，上訴二審，台北地院合議庭審理終結，考量他認罪無前科，又賠償被害人換得原諒，維持原刑度但宣告緩刑3年，全案確定。

陳員先前任職交通分隊時，得知有女同事在宿舍曬衣服後，內衣褲上有疑似精液斑點，挺身而出在曬衣間架設攝影機，結果拍到竟是一名長官拿女警內衣褲自慰，頓時成為正義警員的化身。但誰也沒想到，陳自己竟是偷拍狼，去年7月31日晚間，他趁留守隊部機會溜進分隊女廁，利用磁鐵將隨身碟大小的針孔攝影機，吸附在廁所隔板底部的鐵片上，偷拍到2名女同事如廁畫面，其中一人眼尖發現通報上級處理，警方根據監視器畫面，循線查出是陳男所為。

陳被依妨害祕密罪起訴後，他說只是為了「好玩」才偷拍，法官依妨害秘密罪輕判陳2月徒刑，可易科罰金6萬元，陳不服提上訴。

兩名受害女警另提訴訟求償，民庭法官審理認為，這是基於性別歧視的「性騷擾」，上月判陳應賠償2人各30萬元後，刑案部分，北院合議庭今（24）日審結，驳回上訴，維持原2月徒刑，可易科罰金判決，但考量陳已和被害人和解賠償，諭知緩刑3年定讞。

(中時 )

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