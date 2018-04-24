總獎金101萬元 文薈獎邀身心障礙朋友抒發夢想

2018年04月24日 19:49 中時 趙靜瑜

鼓勵身心障礙的朋友們用創作分享生活故事及對生命的熱愛，「文薈獎──全國身心障礙者文藝獎」，吸引無數文藝好手參賽。今年已進入第17屆，預計發出獎金總金額101萬元，並於8月8日截止收件。

彰化生活美學館表示，這是專屬於身心障礙朋友的文藝獎，大家透過文字、圖像的文藝創作，可以進入參賽者的動人故事裡，去感受他們在人生旅途中曾經遇上的困境與挑戰，還有愛與關懷。

從去年的作品集時可以看見這些身心障礙朋友的心聲，例如高雄橋頭國中的林孟駿是一位有聽力障礙的學生，他說自己是「用藝文創作參加文薈獎，藉由比賽表達心中無聲世界的善與美」；自閉症女生郭湘瀅畫下了「樂當自閉症」，告訴大家她破繭而出的心情，同時希望與她有同樣處境的人，可以正視自己，接納自己，活出自信人生，令人感動。

為了回應社會大眾支持，活動將於新竹、台中、台南、台東舉辦第16屆作品巡迴展，更增加四場校園導讀，希望以生動活潑的方式，讓更多人瞭解文薈獎作品的創作故事，並帶領學生創作發想。

文薈獎共分為「文學類」、「圖畫書類」、「心情故事」三類，最高首獎6萬元，共有71個獎項名額。為鼓勵創作，前1,000位符合資格參賽者即可獲超商壹百元禮券乙張，歡迎對藝文創作有興趣的身心障礙朋友踴躍參加。

(中時 )