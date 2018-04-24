以色列死海保養聞名於世 來台舉辦美妝特展

S. T. Health Line Ltd.執行長Yousef Anton也是品牌創辦人，他是以色列美妝保養代表。（粘耿豪攝）

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See See業務開發經理Ran Ken-Tor表示，品牌致力生產親民的死海保養，品牌將創新技術與來自死海的天然礦物質相結合。（粘耿豪攝）
Emilia Cosmetics商業開發經理Maayan Kaplun Keidar，品牌防曬獨具凝膠質地熱銷全球。（粘耿豪攝）

台灣不僅是歐美日韓的熱戰區，就連以色列也打算進軍台灣，駐台北以色列經濟貿易辦事處攜手以色列出口國際合作協會，首度邀來10家當地業者，在台舉辦「2018以色列美妝特展」，業者表示，以色列在全球市場每年約有10億美金的產業規模，看好台灣消費者對以色列保養的喜愛，特別登台宣傳。

以色列位於歐亞非洲交會處，位處地中海氣候地區，環境氣候特性使以色列女性對於保養肌膚更顯重要，需兼顧防曬及保溼保養，駐台北以色列經濟貿易辦事處處長Ran Yehezkel表示：「近年，以色列美容用品的出口總額大幅攀升，反映全球市場的需求殷切。」

以死海泥聞名的See See業務開發經理Ran Ken-Tor表示，業界許多死海保養價格高不可攀，就以See See品牌來說，致力打造親民死海保養，價格從400元到900元，業者觀察，市場以色列保養，主要分為死海、天然植萃、化妝品這3類別，全球市場規模逐年成長，台灣消費者對以色列保養接受度高，也希望推廣更平價的品牌，讓每個人都有機會接觸死海保養，除了保養品，品牌祭出的死海牙膏也是熱銷品。

S. T. Health Line Ltd.由藥劑師出身的Yousef Anton創辦，品牌為許多知名嬰幼兒保養品牌代工，Yousef Anton除了強推醫美術後保養產品，更針對愛刺青族群，推出專屬保養系列，在熱愛刺青的歐美國家熱銷，未來也計畫進軍台灣市場。

(中時 )

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