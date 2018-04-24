智利電影戲劇團睽違10年再度來台 高雄春天藝術演出

智利電影戲劇團利用舞台投影及光影製造有如蒙太的效果。（文化局提供）

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智利電影戲劇團利用舞台投影及光影製造有如蒙太的效果，以漫畫風格的視覺美學，攫取黑白電影精髓作為創作基底。（文化局提供）

10年前在台北藝術節創造場場售罄一票難求的智利電影戲劇團，受邀參加高雄春天藝術節第二度來台，這回帶來顛覆觀眾劇場經驗的暗黑神作《吶喊吧！！窒愛》。

國際上享富盛名的電影戲劇團致力於挑戰各種禁忌邊緣題材，暴力、情執、轉型正義、個人精神病理與社會結構等刻劃人性故事，電影戲劇團以獨有的敘事手法，創造難以被一般劇場呈現的場景，傳達人心的黑暗故事。

電影戲劇團自1990年起，以漫畫風格的視覺美學，攫取黑白電影精髓作為創作基底，在作品《吶喊》裡，巧妙結合光影、現場演出與電影元素，讓觀眾處於「共犯」的觀看角度。

舞台上設置前後兩面投影幕，演員置於其中，與電腦動畫、投影和舞台設計分秒不差、無縫接軌精準互動，瞬間穿越時間與空間，製造出電影裡才有的蒙太奇效果，讓觀眾的視線隨劇情不停轉換，畫面的深淺、空間的遠近，以及明暗對比的幻視。

今年帶來的新戲《吶喊吧！！窒愛》，受洛杉磯時報高度肯定，如是形容：「《吶喊吧！！窒愛》的故事或許不堪入目，但演出精彩程度，絕對值得你坐立難安直到散場。」

《吶喊吧！！窒愛》，5月25、26日於高雄市大東文化藝術中心登場。相關資訊可至官網查詢。

(中時 )

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